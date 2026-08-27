به گزارش خبرنگار مهر، پروندهای با ابعاد گسترده مالی در اصفهان با دستگیری متهمی که با وعده پیشفروش واحدهای مسکونی اعتماد صدها شهروند را جلب کرده بود، وارد مرحله جدیدی شد؛ فردی که بنا بر اعلام پلیس، طی حدود سه سال از حدود ۷۰۰ متقاضی مبالغی سنگین دریافت کرده و پس از عدم ایفای تعهدات خود، از سال ۱۴۰۲ متواری شده بود.
سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی شکایتهای متعدد شهروندان از فردی که با عنوان پیشفروش واحدهای مسکونی اقدام به دریافت مبالغ قابل توجه از متقاضیان کرده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی مأموران نشان داد متهم با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، یک پروژه ساختمانی و زمینی به مساحت حدود ۴۰ هزار مترمربع را به متقاضیان معرفی کرده و با ارائه توضیحات درباره روند ساخت و وعده واگذاری واحدهای مسکونی، اعتماد آنان را جلب میکرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: این فرد طی حدود سه سال از هر یک از متقاضیان بهطور میانگین حدود پنج میلیارد تومان دریافت کرده و در مجموع، پرونده وی با حدود ۷۰۰ شاکی تشکیل شده است.
حسنوند با اشاره به ابعاد مالی پرونده گفت: با توجه به مبالغ اعلامشده از سوی شاکیان، مجموع وجوه دریافتی متهم در این پرونده حدود ۳.۵ همت برآورد شده و بررسی دقیق میزان وجوه دریافتشده و نحوه گردش این مبالغ همچنان در دستور کار پلیس و مراجع قضائی قرار دارد.
وی بیان کرد: متهم پس از دریافت وجوه و عدم ایفای تعهدات خود، از سال ۱۴۰۲ متواری شده و با مخفی شدن در مکانی در شهرستان اصفهان تلاش میکرد خود را از دسترس مأموران پلیس و مراجع قضائی دور نگه دارد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، سرنخهایی از محل اختفای متهم به دست آوردند و پس از شناسایی مخفیگاه وی و هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی متهم را دستگیر کردند.
حسنوند تصریح کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده، شناسایی وجوه دریافتشده، نحوه فعالیت متهم و بررسی سایر موضوعات مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
ظاهر پروژه، تضمینکننده اعتبار معامله نیست
فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرنگار مهر با هشدار به شهروندان درباره شیوههای کلاهبرداری در حوزه پیشفروش مسکن، از آنان خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه، تمام جوانب قانونی و ثبتی معامله را بررسی کنند.
وی اظهار کرد: شهروندان نباید صرفاً با مشاهده یک قطعه زمین، ساختمان نیمهکاره، دفتر فروش یا حتی یک پروژه ساختمانی، درباره اعتبار یک معامله تصمیمگیری کنند؛ چرا که ظاهر یک پروژه بههیچ عنوان نمیتواند تضمینکننده قانونی بودن فعالیت سازنده یا مالکیت و وضعیت حقوقی ملک باشد.
حسنوند تأکید کرد: متقاضیان خرید یا پیشخرید مسکن باید پیش از پرداخت هرگونه وجه، مالکیت زمین، مجوزهای ساخت، وضعیت ثبتی ملک، صلاحیت سازنده و قانونی بودن قرارداد را از مراجع ذیصلاح استعلام و بررسی کنند.
وی ادامه داد: پرداخت مبالغ سنگین صرفاً بر اساس وعدههای شفاهی، تبلیغات جذاب، معرفی پروژههای بزرگ یا اعتماد به اظهارات فروشندگان میتواند زمینهساز وقوع کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه شهروندان شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در معاملات مربوط به پیشفروش مسکن، شهروندان باید از امضای قراردادهای غیرشفاف و پرداخت وجه بدون دریافت اسناد و مدارک معتبر خودداری کرده و در صورت وجود هرگونه ابهام، موضوع را از مسیرهای قانونی و مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
وی گفت: پلیس با افرادی که سرمایه و اعتماد مردم را دستمایه فعالیتهای مجرمانه و کلاهبرداری قرار میدهند، قاطعانه برخورد خواهد کرد و شهروندان نیز میتوانند با افزایش دقت و انجام استعلامهای لازم، پیش از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران، از سرمایه و حقوق خود صیانت کنند.
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