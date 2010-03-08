گامهای سازمان فرهنگ و ارتباطات در راستای مهندسی و تهیه راهبرد فرهنگی مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در سیمنار سالانه رایزنان فرهنگی در تهران به سر می برند شب گذشته (یکشنبه 16 اسفند) به همراه مصطفوی، مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در وزارت امور خارجه با منوچهر متکی دیدار و گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه با مثبت توصیف کردن گامهایی که سازمان فرهنگ و ارتباطات در راستای مهندسی فرهنگی و تهیه راهبرد فرهنگی، برداشته است بر ضرورت تدوین نقشه راه فرهنگی به منظور تحقق و عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری و انتظارات رئیس جمهور در زمینه دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد.

وزیر امورخارجه همچنین با تخصصی خواندن کادر فرهنگی در خارج از کشور بر اتخاذ رویکرد مطلوب در این حوزه که همانا تکیه بر قدرت فزاینده الهام بخشی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است، تاکید کرد.

وی فعالیت در عرصه فرهنگی توام با چنین رویکردی را، زیر ساخت اساسی در حوزه روابط خارجی برشمرده و بر ضرورت انطباق و همسویی رویکردها با ارزشهای والای انقلاب و نظام اسلامی که در بیانات رهبری نظام تجلی یافته تصریح کرد.

درآغاز این دیدار، مصطفوی طی سخنانی با بیان شمه ای از فعالیت ها و ابتکارات جدید در حوزه سازمان فرهنگ و ارتباطات و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر محور اقتدار فرهنگی نظام، از همکاری وزارت امورخارجه با رایزنی های فرهنگی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه این دیدار شماری از رایزنان به طرح پاره ای از مسائل و موضوعات مهم کاری خود پرداختند.

در پایان این دیدار وزیر امورخارجه که همزمان عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز است به پرسش های مطرح شده از سوی رایزنان فرهنگی پاسخ گفت.