بودجه 89 گامی بلند در راستای برقراری عدالت در جامعه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی کریمی فیروزجانی که در جلسه عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه 89 سخن می گفت، تصریح کرد: بودجه سال 89 در راستای اصلاح مشکلات نظام بودجه ریزی طراحی شده است.

نماینده مردم بابل تاکید کرد: در لایحه بودجه سال 89 توجه ویژه ای به برنامه پنجم، اصل 44 و زمینه سازی برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در بخش اقتصادی کشور شده است.

این نماینده مجلس توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت از تعرفه های محصولات کشاورزی را از دیگر نکات مثبت بودجه 89 دانست و گفت: تا کنون واردات بی رویه در بحث برنج و مرکبات ضربات جدی به کشاورزان وارد کرده بود.

به گفته این نماینده مجلس در لایحه بودجه سال 89 توجه ویژه ای به فرهنگ و ارتقاء شاخص های فرهنگی شده است.

وی در پایان بیت الغزل لایحه بودجه 89 را عدالت محورانه بودن آن دانست و گفت: در این لایحه به اقشار محروم و مستضعف، آموزش و پرورش و فرهنگیان توجه خوبی شده است.