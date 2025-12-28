حسن حسن‌نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: این لایحه به دلیل عدم توجه به افزایش واقعی تورم و مشکلات معیشتی مردم، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد..

وی گفت: نمایندگان مجلس باید با دقت و نظارت بیشتر، بودجه‌ای را تصویب کنند که بتواند عدالت اقتصادی را تحقق بخشد و به معیشت اقشار مختلف به ویژه کارمندان و بازنشستگان کمک کند.

نتاج تأکید کرد: تورم واقعی کشور فراتر از ۴۱ درصدی است که بانک مرکزی اعلام کرده است و مردم به ویژه حقوق‌بگیران و بازنشستگان با چالش‌های جدی معیشتی روبه‌رو هستند.

وی افزود: در این شرایط، نمایندگان باید در بررسی و تصویب لایحه بودجه دقت لازم را داشته باشند تا این سند مالی به ابزاری برای رفع مشکلات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تبدیل شود.

وی همچنین در خصوص نواقص زیرساختی در شهرستان بابل گفت: مسیرهایی که بیش از ۱۰۰ کیلومتر طول دارند و تردد بیش از یک میلیون نفر را شامل می‌شوند، فاقد زیرساخت‌های لازم بوده و این وضعیت باعث مشکلات زیادی برای مردم این منطقه شده است. وزارت راه باید به این موضوع رسیدگی کند.

نماینده بابل در مجلس همچنین در خصوص وضعیت کشاورزی گفت: وزیر کشاورزی باید هرچه سریع‌تر به ساماندهی اوضاع نهادهای دامی و کشاورزی بپردازد و از مشکلاتی که کشاورزان و دامداران با آن روبه‌رو هستند، جلوگیری کند.

وی در پایان، از وزیر نیرو خواست که از دریافت غیرقانونی آب‌بها از کشاورزان پرهیز کرده و به حقوق این قشر زحمتکش احترام بگذارد.