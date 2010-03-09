امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران روز سه شنبه در دیدار شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر قطر با اشاره به امضای توافقنامه همکاری های امنیتی ایران و قطر گفت: امنیت و ثبات در منطقه باید به عنوان یک راهبرد در جهان اسلام دنبال شود.

وی با بیان اینکه اشغالگران و نیروهای بیگانه عامل نا امنی در منطقه هستند، اظهار داشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند با همکاری همدیگر امنیت بومی و کاملی را در منطقه برقرار کنند که نمونه این همکاری امضای توافقنامه همکاری امنیتی ایران و قطر است.

وزیر کشور از رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از عوامل نا امنی در منطقه یاد کرد و افزود: قطعاٌ همکاری های کشورهای حاشیه خلیج فارس توطئه های رژیم صهیونیستی را خنثی خواهد کرد.

وی با تاکید بر وحدت جهان اسلام گفت: استکبار جهانی و دنباله روهای آنها در منطقه نمی خواهند بین ملت ها و دولت های اسلامی اتحاد و برادری باشد در حالیکه این اتحاد و همبستگی روز به روز بیشتر می شود که دیدارهای دو جانبه منطقه ای نشان از همین امر دارد.

نجار با اشاره به پروژه ایران هراسی که از سوی استکبار جهانی در منطقه دنبال می شود، گفت: آنها می خواهند ایران و کشورهای عربی منطقه را از هم جدا کنند اما همچنانکه در 30 سال گذشته موفق نبوده اند پس از این نیز موفق نخواهند بود.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران را در زمینه های مختلف از جمله انرژی صلح آمیز هسته ای، پرتاب ماهواره به فضا و موفقیتهای پزشکی را بر نمی تابند تصریح کرد: تمام این موفقیت ها کاربرد علمی دارد و در جهت رفاه و آسایش نه تنها ملت ایران بلکه مردم منطقه و جهان است.

وزیر کشور با اشاره به سطح بالای همکاری های امنیتی و سیاسی ایران و قطر ابراز امیدواری کرد: که حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قطر نیز افزایش یافته و به سطح بالایی ارتقا یابد.

وی با اشاره به همراهی 4 استاندار همراه هئیت ایرانی گفت: در این سفر 4 استاندار همراه وزیر کشور به قطر آمده اند تا بررسی های لازم و نشست با وزرای اقتصادی دولت قطر و تجار قطری و تجار ایرانی فعال در قطر همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور را افزایش دهند.

نجار در پایان با تاکید بر اینکه همراه کردن 4 استاندار و فعال کردن آنها در زمینه اقتصادی نشان از عزم جدی ایران برای گسترش روابط اقتصادی دارد گفت: امیدواریم در بین مسئولان کشور دوست و برادر قطر نیز این عزم و اراده وجود داشته باشد.