تقدیر جشنواره میامی از مارگارت فون تروتا

به گزارش مهر از اسکرین دیلی در جریان بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی میامی جایزه بزرگداشت دستاورد حرفه ای این جشنواره به فون تروتا اهدا می شود.



برگزار کنندگان جشنواره همچنین اعلام کرده اند فیلم آرژانتینی " راز درون چشم هایشان"ساخته خوان خوزه کامپانلا که دیروز برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد نیز روز سیزدهم مارس ( شنبه آینده)در این جشنواره نمایش داده می شود.



همچنین فیلم "تصویر" جدید ترین ساخته فون تروتا در جشنواره میامی به نمایش در می آید."تصویر" فیلمی زندگی نامه ای درباره هیلدگارد بینگن از مقامات روحانی کلیسای بندیکتین آلمان و از قدیسین قرون وسطی در این سرزمین است.باربارا سوکووا بازیگر نام آشنای آلمانی که در این فیلم نقش هیلدگارد بینگن را بر عهده دارد، همراه با ادواردو پادرون مدیر جشنواره جایزه بزرگداشت فن تروتا را به او اهدا می کند.



تیزیانا فینزی مدیر هنری جشنواره درباره مارگارت فون تروتا می گوید: فون تروتا هدیه‌ای به سینمای امروز جهان است.او به واسطه داستان های شخصی که درباره زنان بیان می کند در اروپا شهرت فراوانی دارد.تاثیر گذاری زنان در جامعه وتاریخ بشری انکار ناپذیر است.از این رو بسیار خرسندیم که او را به میامی دعوت کردیم تا مردم آمریکا نیز با او و آثارش آشنا شوند.



جشنواره فیلم میامی همچنین سه فیلم از آثار برتر فون تروتا یعنی " رزا لوکزامبورگ " ، " روزنشتراوس" و " من زن دیگری هستم" را نمایش می‌دهد.

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