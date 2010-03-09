میراث فرهنگی فارس قلعه تاریخی کودیان شیراز را احیا کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب در جریان بازدیدی که از قلعه تاریخی کودیان شیراز و آثار به جای مانده از این اثر عنوان کرد: دراین قلعه تاریخی که با ارزش و قدیمی طرح ها و معماری های خاص استفاده شده که می توان با بازسازی و نگهداری، آن را به محلی ویژه برای بازدید علاقمندان و تورسیتها تبدیل کرد.

وی افزود: به گفته شاهدان محلی و اهالی قدیم این روستا در کنار این قلعه تاریخی که هم اکنون برخی از دیوارها و بناهای آن تخریب شده، یک حمام قدیمی با سابقه طولانی وجود دارد که می توان آن را نیز احیا کرد.

رئیس کمیته گردشگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز زیرزمینهای این قلعه تاریخی پابرجاست، از مسئولان سازمان میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی استان فارس خواست تا از این اثر زیبای تاریخی بازدید و برای ثبت آن در فهرست آثار ملی و نگهداری از آن برنامه ریزی کند.

دستغیب ادامه داد: این قلعه طوری طراحی و ساخته شده که زمان قرار گرفتن بر روی آن تمام روستا قابل دید بوده و چشم اندازی زیبا از طبیعت نیز مشاهده می شود.