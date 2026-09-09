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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

هم‌افزایی استان‌ها؛ راهکار تقویت تولید و امنیت غذایی کشور

هم‌افزایی استان‌ها؛ راهکار تقویت تولید و امنیت غذایی کشور

تبریز- مشاور وزیر جهاد کشاورزی، هم‌افزایی میان استان‌ها و تبادل تجربیات را از راهکارهای تقویت تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرنگ نجاتی صبح چهارشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مهم و راهبردی در حوزه امنیت غذایی کشور بر عهده دارد و تحقق این مأموریت بدون نقش‌آفرینی تولیدکنندگان و استفاده صحیح از ظرفیت‌های بخش کشاورزی در استان‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور در عرصه‌های تولیدی و با اتکا به منابع آب و خاک و تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان در استان‌های مختلف تأمین می‌شود، از این رو تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان استان‌ها و انتقال تجربیات باید مورد توجه قرار گیرد.

نجاتی با اشاره به میزبانی تبریز از نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور گفت: برگزاری این نشست فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات استان‌ها و بررسی مسائل بخش کشاورزی با نگاه مشترک و کارشناسی است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تبادل تجربه میان مدیران استانی می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثرتر برای حل مسائل بخش کشاورزی، افزایش هماهنگی میان استان‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تولید و امنیت غذایی منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها اظهار کرد: تقویت ارتباط میان مجموعه‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی توانمند و پایدار و افزایش آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای کشور است.

نجاتی همچنین آذربایجان و تبریز را از مناطق دارای ظرفیت و سابقه در حوزه‌های مختلف دانست و گفت: برگزاری نشست‌های ملی در استان‌ها می‌تواند زمینه انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل بخش کشاورزی را فراهم کند.

کد مطلب 6942179

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