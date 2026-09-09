به گزارش خبرنگار مهر، بهرنگ نجاتی صبح چهارشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مهم و راهبردی در حوزه امنیت غذایی کشور بر عهده دارد و تحقق این مأموریت بدون نقش‌آفرینی تولیدکنندگان و استفاده صحیح از ظرفیت‌های بخش کشاورزی در استان‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور در عرصه‌های تولیدی و با اتکا به منابع آب و خاک و تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان در استان‌های مختلف تأمین می‌شود، از این رو تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان استان‌ها و انتقال تجربیات باید مورد توجه قرار گیرد.

نجاتی با اشاره به میزبانی تبریز از نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور گفت: برگزاری این نشست فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات استان‌ها و بررسی مسائل بخش کشاورزی با نگاه مشترک و کارشناسی است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تبادل تجربه میان مدیران استانی می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثرتر برای حل مسائل بخش کشاورزی، افزایش هماهنگی میان استان‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تولید و امنیت غذایی منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها اظهار کرد: تقویت ارتباط میان مجموعه‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی توانمند و پایدار و افزایش آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای کشور است.

نجاتی همچنین آذربایجان و تبریز را از مناطق دارای ظرفیت و سابقه در حوزه‌های مختلف دانست و گفت: برگزاری نشست‌های ملی در استان‌ها می‌تواند زمینه انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل بخش کشاورزی را فراهم کند.