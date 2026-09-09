به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرها در استانداری گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: برخی حوادث و مسائل قابل پیشگیری نیستند، اما میتوان با برنامهریزی و آمادگی مناسب، تبعات و خسارات ناشی از آنها را مدیریت کرد.
وی با اشاره به بارندگیهای اخیر در گیلان افزود: در یکی از بارندگیهای اخیر، طی تنها دو ساعت معادل ۵۰ درصد حجم بارش سالانه کشور در گیلان ثبت شد؛ این در حالی است که برخی استانها حتی یکسوم این میزان بارندگی را نیز تجربه نمیکنند.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت آمادگی استانهای شمالی بهویژه گیلان در برابر حوادث طبیعی بیان کرد: با توجه به اینکه گیلان همواره با بارندگیهای قابل توجه مواجه است، باید تجهیزات، امکانات و ابزارهای لازم برای مقابله با حوادث و مدیریت شرایط بحرانی از قبل پیشبینی و تأمین شود.
حقشناس به ظرفیتهای طبیعی و زیستمحیطی گیلان نیز اشاره کرد و گفت: وجود حدود یک میلیون هکتار از جنگلهای هیرکانی در شمال کشور، در کنار ارزشمندی این منابع طبیعی، ضرورت آمادگی برای مقابله با حوادثی همچون آتشسوزیهای احتمالی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه حضور بهموقع مسئولان در شرایط بحرانی میتواند موجب آرامش مردم شود، افزود: در استانهایی که با بحرانهای مشخص و تکرارشونده مواجه هستند، حضور میدانی، جهادی و مسئولانه مدیران در صحنه نقش مهمی در مدیریت شرایط و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای مردم دارد.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع حوادث، یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش هزینهها و خسارات ناشی از بحران است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
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