ارائه درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» به دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در جلسه ۹۸ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی که در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، رئوس مطالب درس دو واحدی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تدوین شده است، مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، این درس علاوه بر ارائه به صورت حضوری مطابق سرفصل ارائه‌شده توسط بنیاد نشر و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نیز به کلیه دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به صورت غیرحضوری و رایگان و مطابق سرفصل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خواهد شد.

دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی می‌توانند درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» را به دو روش حضوری یا غیرحضوری بگذرانند.