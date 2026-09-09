آهنی: اجرای برنامه هفتم توسعه در کشاورزی نیازمند حکمرانی داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آهنی صبح چهارشنبه در دوره آموزشی که در حاشیه نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی مبتنی بر حکمرانی داده است و تحقق این رویکرد به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و استفاده هدفمند از اطلاعات نیاز دارد.

وی با اشاره به تصویب و رونمایی از سه سند مرتبط با اکوسیستم کشاورزی در حضور رئیس‌جمهور افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز حرکت به سمت مدیریت هوشمند و داده‌محور اقداماتی انجام داده است.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخشی از سامانه‌های وزارتخانه که امکان یکپارچه‌سازی داشته‌اند، در پرتال وزارت جهاد کشاورزی تجمیع شده‌اند تا دسترسی به اطلاعات و خدمات تسهیل شود.

آهنی همچنین از توسعه خدمات هوشمند در حوزه صدور مجوزها خبر داد و گفت: هوشمندسازی این فرآیندها می‌تواند به افزایش شفافیت، تسریع امور و کاهش مراجعات منجر شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات برخط سامانه‌ها نقش مهمی در مدیریت و تصمیم‌گیری دارد، افزود: با هوشمندسازی، امکان ارزیابی و نمایش عینی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌شود و داده‌های به‌روز می‌توانند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش کشاورزی را فراهم کنند.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاربرد سامانه‌های هوشمند در زنجیره تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله صنعت طیور، شاخص‌هایی مانند وضعیت جوجه‌ریزی و میزان تقاضا به صورت برخط رصد می‌شود و داشبورد یکپارچه مدیریتی مرغ تخم‌گذار نیز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

آهنی تأکید کرد: سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند مجموعه‌ای از داده‌های دقیق را برای ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اختیار مدیران قرار دهند و دسترسی به آمار صحیح، علاوه بر تسهیل تصمیم‌گیری، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد را برای مخاطبان و ذی‌نفعان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: باید از ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون استفاده شود تا حکمرانی داده و مدیریت هوشمند در بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌ها و نهادهای تخصصی تقویت شود.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در پایان از ایجاد داشبورد یکپارچه مدیریتی برای اجرای برنامه‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: این داشبورد با هدف ارائه تصویری جامع و به‌روز از روند اجرای برنامه‌ها و فراهم کردن امکان رصد و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف وزارتخانه ایجاد شده است.