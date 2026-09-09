به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ثبتنام اولیه چهاردهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایرانساخت» از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت؛ رویدادی که با تکیه بر تجربه ادوار گذشته، از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و زمینه عرضه و معرفی توانمندی شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و محصولات تست و آزمون پیشرفته را فراهم میکند.
عبدالحسن بهرامی، رئیس نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایرانساخت گفت: چهاردهمین دوره نمایشگاه ایرانساخت از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد و تلاش شده است این رویداد همچنان بهعنوان بستری برای عرضه توانمندیهای فناورانه و تولیدات داخلی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرکتهای تولیدکننده و مجموعههای مصرفکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و محصولات تست و آزمون مورد توجه قرار گیرد.
نمایشگاه ایرانساخت؛ از یک رویداد نمایشگاهی تا بستری برای توسعه بازار
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با بیان اینکه اهمیت نمایشگاه ایرانساخت را نمیتوان صرفاً در برگزاری یک رویداد چندروزه خلاصه کرد، گفت: این نمایشگاه در سالهای گذشته به بستری برای معرفی ظرفیتهای ساخت داخل، توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان و فناور و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تبدیل شده است.
به گفته وی، استمرار این فرآیند میتواند به شکلگیری ارتباط نزدیکتر میان شرکتهای فناور، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخشهای صنعتی کمک کند و زمینه را برای شناخت دقیقتر نیازهای مصرفکنندگان و عرضه محصولات متناسب با این نیازها فراهم آورد.
رئیس نمایشگاه ایرانساخت ادامه داد: یکی از کارکردهای مهم این رویداد، فراهم کردن امکان مواجهه مستقیم عرضه و تقاضا است؛ به این معنا که شرکتها ضمن معرفی محصولات و توانمندیهای خود، فرصت پیدا میکنند نیازهای واقعی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع را بهتر بشناسند و مسیر توسعه محصول و بازار خود را بر اساس این نیازها دنبال کنند.
نظر شما