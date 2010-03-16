چگونگی اصلاح مصرف در روزهای پایانی سال / اماکن تجاری پرمصرف و خانه هایی بی برق

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، امروزه کمتر ساختمان تجاری را می توان پیدا کرد که در آن چراغهای گوناگون، تابلوهای تبلیغاتی بزرگ با روشنایی های مختلف و متعدد و انواع دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی نظیر رایانه، چاپگر، اسکنر، فتوکپی، کولر گازی و ... استفاده نشود.

در حال حاضر هریک از مشترکین بخش تجاری کشور نظیر مجتمع های بزرگ تجاری، فروشگاه ها، سوپرمارکتها و .... به طور میانگین بیش از 300 کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند و به طور طبیعی، هر مشترکی که بیشتر برق مصرف کند، هزینه بیشتری نیز باید پرداخت کند.

نکته مهم این است که هزینه های برق مشترکین تجاری با دو تعرفه مربوط به دو زمان در قبضهای برق محاسبه می شود.

در ساعات عادی (7 صبح تا 19) با ضریب یک و در ساعات اوج بار (در زمستان از 18 تا 22 و در تابستان از 19 تا 23) با ضریب 2.5 محاسبه می شود.

4 توصیه ساده و کاربردی برای کاهش هزینه برق اماکن تجاری

1) کاهش مصرف در اوج مصرف

یک تکنسین برق در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، چهار توصیه ساده و کاربردی برای کاهش هزینه برق اماکن تجاری ارائه داد و در اولین توصیه گفت: با توجه به لزوم استفاده زیاد و طولانی از روشنایی در محل کار با جایگزین کردن لامپ های کم مصرف و فلورسنت (مهتابی) به جای لامپ های پرمصرف رشته ای، گازی، مدادی و ...، خاموش کردن و یا استفاده از دور کند کولر و سایر وسایل سرمایشی به علت کاهش درجه حرارت هوا در ساعات اوج مصرف و همچنین خاموش کردن سایر لوازم برقی که به آنها احتیاج نیست، می توان هزینه برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

2) بهینه سازی میزان روشنایی

نورمحمد میرزایی، دومین توصیه خود را چنین عنوان کرد: روشنایی غیر استاندارد (چه زیاد و چه کم) در محل کار، باعث آزار چشم و مشکلات بینایی می شود؛ ولی روشنایی استاندارد (نه بسیار کم و نه خیره کننده) علاوه بر جلوگیری از موارد مذکور، سلامت چشم را نیز تضمین می کند.

وی افزود: بنابراین باید از لامپهای مناسب و میزان روشنایی مورد نیاز برای محل کار و فعالیتی که انجام می شود، استفاده کرد.

این تکنسین برق تاکید کرد: باید در محل کار در صورت امکان، به جای نور مصنوعی از روشنایی طبیعی استفاده کرد و برای این منظور باید سعی شود در طول روز لامپها را خاموش کرده و یا با نصب دیمر الکترونیکی، روشنایی آنها را به حداقل رساند.

وی ذکر این نکته را ضروری دانست که امکان بکارگیری دیمر الکترونیکی برای لامپ های کم مصرف وجود ندارد.

توصیه های تکمیلی برای بهینه سازی

در هنگام نورپردازی ویترین فروشگاه ها باید سعی شود از لامپهای کم مصرف به جای لامپهای رشته ای استفاده شود و در هنگام نورپردازی، لامپها طوری قرار گیرند که زاویه تابش آنها به سمت کالاها و محتویات داخل ویترین باشد.

در ساختمانها و دفاتر اداری، آموزشی و اماکن تجاری که از لامپ های فلورسنت استفاده می شود، باید سعی شود از لامپهای فلورسنت با نور سفید و زرد به طور همزمان استفاده کرد و محل نصب و ارتفاع آنها را نزدیک و در بالای موضوع فعالیت قرار داد.

در رستورانها و کافی شاپها باید از نور موضعی که با ارتفاع مناسب بر روی میز نصب شده است، بهره گرفت؛ چرا که در این صورت با استفاده از یک لامپ کم مصرف 11 وات، ضمن تأمین روشنایی مناسب، هزینه برق تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

فروشگاهها، مغازه ها، رستوران ها، میوه فروشی ها و سایر اماکنی که برای جلب مشتری از لامپهای گازی و رشته ای استفاده می کنند، می توانند به منظور کاهش هزینه برق خود، از لامپهای کم مصرف با توان بالا استفاده کنند.

به جای روشن کردن لامپهای پرمصرف (مدادی – گازی) در سر در مغازه ها و فروشگاهها، بایستی از لامپهای کم مصرف استفاده کرده و در طول روز این لامپها را خاموش نگه داشت.

در انتها نیز نباید فراموش شود که میزان روشنایی یک لامپ کم مصرف 23 وات، با یک لامپ رشته ای 100 وات یکسان است.

3) استفاده از لامپ های کم مصرف

میرزایی سومین توصیه اش را چنین مطرح کرد: لامپهای کم مصرف در رنگهای سفید، آفتابی و استاندارد در اندازه، شکلها و توانهای مختلف از هفت وات تا بیش از 120 وات در بازار موجود است که این لامپها، مصرفی 80 درصد کمتر از لامپهای رشته ای داشته و هشت برابر آنها نیز عمر می کنند.

وی افزود: نور یک لامپ کم مصرف 23 وات معادل یک لامپ رشته ای 100 وات است و با توجه به اینکه گرمای کمتری ایجاد می کند، در تمامی مکان هایی که نیاز به نور پیوسته و مداوم دارند از جمله فروشگاهها، دفاتر، بیمارستانها، کلاسهای درس و ... قابل استفاده است و استفاده از این لامپها، با توجه به وجود رنگهای مختلف برای نورپردازی و جلب و جذب مشتری، موثر است.

4) استفاده بهینه از وسایل سرمایشی

نزدیک شدن به فصل بهار، تا حدود زیادی گرما را هم به ارمغان می آورد و در عین حال، شلوغی و ازدحام داخل مغازه ها و اماکن تجاری، هم تهویه هوا را مشکل می کند و هم گرمای آن مکان را چند برابر می کند.

میرزایی چهارمین توصیه اش را به همین موضوع اختصاص داده و گفت: در هنگام خروج از محل کار، در صورت وجود کولر گازی و سایر وسایل سرمایشی، به طور حتم باید آنها را خاموش کرد.

وی افزود: البته باید از کولر متناسب با منطقه آب و هوایی آن مکان استفاده شود، زیرا کولرهای گازی در سه مدل برای مناطق خنک، معتدل و گرمسیر ساخته شده اند.

این تکنسین برق خاطرنشان کرد: در هنگام خرید کولرهای گازی توجه شود که در پلاک مشخصات کولر، T1 برای مناطق معتدل، T2 برای مناطق خنک و T3 برای مناطق گرمسیر درج شده است که البته باید به شاخص E.E.r (نسبت راندمان انرژی) کولر در هنگام خرید توجه کرد تا EEr >10 باشد.

وی ادامه داد: نکته مهمی که باید رعایت شود این است که کولر حتی الامکان در سایه نصب شود و در غیر این صورت، برای جلوگیری از تابش نور خورشید بر روی آن، بایستی از سایه بان استفاده کرد.

میرزایی ضمن تاکید بر تنظیم درجه کولر گازی بر روی 22 تا 26 افزود: استفاده از پنکه های سقفی و کولرهای آبی در مغازه ها، فروشگاهها، بوتیکها و محیط های باز و سایر بخش های تجاری (مناطق معتدل و کوهستانی) کشور مناسبتر از سایر وسایل سرمایشی است.

نکات مهمی که فراموش می شوند

نکات مهمی نیز وجود دارند که از زبان بسیاری از کارشناسان وزارت نیرو و در تبلیغات رسانه ها شنیده می شوند ولی توجه چندانی به آنها نمی شود و در اینجا بار دیگر توصیه می شود تا با رعایت آنها، الگوی مصرف برق اماکن تجاری کاهش یابد.

اولین نکته این است که یخچالهای ویترینی بطور متوسط 3 برابر یخچال - فریزرهای خانگی برق مصرف می کنند لذا جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید بر یخچال، جلوگیری از باز ماندن در، کنترل سالم بودن نوارهای دور در و همچنین قرار دادن محتویات درون یخچال با فاصله مناسب از هم، تأثیر زیادی در کاهش مصرف برق دارد.

همچنین در هنگام خرید، باید یخچالهای ویترینی انتخاب شود که دارای درهای مختلفی بوده و درِ هر قسمت از سایر محفظه های یخچال جدا باشد.

نکته دوم اینکه نصب درهای اتوماتیک ورود و خروج با عکس العمل سریع در فروشگاهها و مراکز تجاری پرتردد، تأثیر زیادی در کاهش اتلاف سرما و گرما دارد.

سومین نکته نیز این است که استفاده از سایبان برای مغازه ها و فروشگاهها در هنگام گرما، از گرم شدن داخل این اماکن جلوگیری کرده و نیاز سرمایشی را کاهش می دهد.

نکته چهارم، در مورد آسانسورهاست؛ از آسانسور وقتی باید استفاده کرد که بیش از 2 طبقه از ساختمانی نیاز به بالا و یا پایین رفتن داشته باشد.

پنجمین نکته این است که رایانه (کامپیوتر)، چاپگر (پرینتر)، اسکنر و دستگاه کپی را هنگامی باید روشن کرد که به آنها نیاز است، ضمن اینکه بایستی از خاموش بودن این وسایل، پیش از ترک محل کار مطمئن شد.

اگر به مدت طولانی از رایانه، دستگاه گپی و ویدئو پروجکشن استفاده نمی شود، آنها را نباید در حالت آماده بکار (Stand by) قرار داد، بلکه آنها را باید به طور کامل خاموش کرد.

نکته ششم نیز اینکه در محیط کار باید در صورت امکان از دستگاه نمابر (فکس ) جوهر افشان استفاده کرد، چراکه این دستگاه نسبت به دستگاه های نمابر لیزری 90 درصد کمتر مصرف برق دارد.

آخرین نکته مهمی که اغلب فراموش می شود این است که لامپ های مهتابی سوخته شده ای که در حال چشمک زدن است، باید تعویض شود زیرا این لامپ ها در این حالت، ضمن ناراحتی چشم و صدمه به ترانس و استارت مهتابی، برق بیشتری نیز مصرف می کنند.

30 درصد کاهش مصرف برق

بکارگیری نکات ساده و سودمندی که در این گزارش بیان شد، می تواند هزینه برق اماکن تجاری را در حدود 30 درصد کاهش داده و از خاموشی و قطع برق نیز که باعث کاهش فروش، تولید و ارائه خدمات به مشتری و تعطیلی کار و در نتیجه ضرر مالی می شود، در روزهای پایانی سال جلوگیری کند.

بهتر است محاسبه ای سر انگشتی، با فرض این نکته که تعرفه برق مصرفی در ساعات کم باری 450 ریال ثابت است، انجام شود تا به ارزش اصلاح الگوی مصرف برق پی برده شود:

اگر یک فروشگاه، روزانه به مدت 13 ساعت (از ساعت 9 صبح الی 22) و در یک ماه 390 ساعت کار کند، با فرض اینکه این فروشگاه در این ساعات، روزانه 20 کیلووات ساعت برق مصرف کند و حدود 40 درصد از برق مصرفی این فروشگاه (روزانه 8 کیلو وات ساعت) در ساعات اوج مصرف برق باشد، هزینه مصرفی این فروشگاه این گونه محاسبه می شود:

360 کیلووات ساعت مصرف برق در ساعات کم باری (از ساعت 9 صبح الی 19) × تعرفه 450 ریال = 162 هزار ریال

240 کیلو وات ساعت مصرف برق در ساعات اوج بار × تعرفه 1125 ریال = 270 هزار ریال

به این ترتیب، اصلاح الگوی مصرف برق، به خصوص در روزهای پایانی سال؛ علاوه بر دادن حق استفاده این نعمت بزرگ به همه مردم، اماکن تجاری پر مصرف و خانه های بدون برق را از بین برده و در پس انداز کسبه برای روز مبادا تاثیرگذار است.