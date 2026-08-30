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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

استاندار کردستان به مقام شهدای کامیاران ادای احترام کرد

استاندار کردستان به مقام شهدای کامیاران ادای احترام کرد

کامیاران- استاندار کردستان همزمان با آخرین روز هفته دولت با حضور در گلزار شهدای کامیاران، با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای این شهرستان را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر یکشنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت با حضور در گلزار شهدای شهر کامیاران، به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

این آیین با حضور نماینده مردم کامیاران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و حاضران با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، بار دیگر بر تداوم مسیر ایثار و فداکاری شهیدان تأکید کردند.

در ادامه این مراسم، مسئولان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام کامیاران را گرامی داشته و نسبت به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

شهرستان کامیاران در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، ۱۱ شهید را در راه دفاع از میهن تقدیم ایران اسلامی کرده است.

کد مطلب 6932236

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