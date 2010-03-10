پراکنش جمعیتی مهمترین مشکل در خدمات رسانی به روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در جمع تعدادی از دهیاران استان، افزود: کهگیلویه و بویراحمد با دو هزار و 206 روستا به لحاظ پراکنش جمعیتی دارای مناطقی با تراکم کم جمعیتی و گستردگی پراکنش روستاها می باشد.

وی بیان کرد: این مسئله به دلیل ساختار منطقه ای، محیطی و کوهستانی بودن، سبب شده تا خدمات دهی راه، آب، برق، گاز و تلفن به روستاها هزینه ای تا دو و نیم برابر متوسط کشوری داشته باشد.

نوذری روستاها را محور و جایگاه منابع تولیدی و تامین نیازهای جامعه دانست و تصریح کرد: برای توسعه روستاها باید به همه ابعاد و جنبه های زیر بنایی، عمرانی و خدمات رسانی توجه شود .

وی با بیان اینکه با این نگاه که روستاها در آینده هسته شهری را تشکیل خواهند داد، باید سیاست گذاریها در این مناطق فراگیر، جامع و توسعه نگر باشد، افزود: دهیاران باید مدیری توانمند، هدایتگر و راهبردی در سامان بخشی تمام فعالیتهای عمرانی، زیرساختی و خدماتی باشند .

نوذری از کسب رتبه اول استان در کشور در زمینه آموزش دهیاران خبر داد و افزود: باید به منابع انسانی و مدیریت روستایی به لحاظ کیفیت نیز به خوبی توجه شود .

استاندار، آموزش مدیریت بومی و روستایی، تقویت و توسعه نیروی انسانی کارآمد، افزایش توان مالی، تجهیز ماشین آلات، توسعه و ساماندهی شرکتهای عمرانی روستایی، مسئله تمرکز زدایی و هدایت های راهبردی و کار بردی را از برنامه های دولت در خصوص توسعه روستاها عنوان کرد .

218 روستا در کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت 180هزار نفر دارای دهیاری هستند.