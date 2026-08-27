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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

شگفتی سازی سپهر اعتمادپور در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش

شگفتی سازی سپهر اعتمادپور در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش

ملی‌پوش اسکواش ایران با پیروزی مقابل نماینده مصر به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، اعتمادپور در مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها امروز برابر نماینده مصر به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، حریف خود را در سه گیم متوالی شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.


حریف مصری اعتمادپور از بازیکنان مطرح این کشور بود که قهرمانی British Junior Open عنوان سومی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان و دو عنوان قهرمانی جوانان مصر را در کارنامه خود دارد.


اعتمادپور در این دیدار با عملکردی درخشان و تسلط بر جریان مسابقه، اجازه نداد حریف مصری برنامه‌های خود را در زمین اجرا کند و در نهایت با برتری ۳ بر صفر کار را به پایان رساند؛ نمایشی که واکنش و شگفتی حاضران و تماشاگران مصری حاضر در سالن را به دنبال داشت.


ملی‌پوش ایران پیش از این نیز در مسیر صعود خود در این رقابت‌ها، برابر سید نخست جدول از ژاپن و نفر ۱۱۵ رنکینگ جهانی به پیروزی رسیده بود تا روند درخشان خود را در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش ادامه دهد.


اعتمادپور اکنون در مرحله نیمه‌نهایی برای رسیدن به دیدار فینال ، فردا به مصاف نماینده سریلانکا خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت بنگلادش برگزار می‌شود.


ملی‌پوش اسکواش ایران با عبور از حریف مصری، تنها یک گام تا حضور در فینال مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش فاصله دارد.

کد مطلب 6929866

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