شگفتی سازی سپهر اعتمادپور در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، اعتمادپور در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها امروز برابر نماینده مصر به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، حریف خود را در سه گیم متوالی شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
حریف مصری اعتمادپور از بازیکنان مطرح این کشور بود که قهرمانی British Junior Open عنوان سومی رقابتهای قهرمانی جوانان جهان و دو عنوان قهرمانی جوانان مصر را در کارنامه خود دارد.
اعتمادپور در این دیدار با عملکردی درخشان و تسلط بر جریان مسابقه، اجازه نداد حریف مصری برنامههای خود را در زمین اجرا کند و در نهایت با برتری ۳ بر صفر کار را به پایان رساند؛ نمایشی که واکنش و شگفتی حاضران و تماشاگران مصری حاضر در سالن را به دنبال داشت.
ملیپوش ایران پیش از این نیز در مسیر صعود خود در این رقابتها، برابر سید نخست جدول از ژاپن و نفر ۱۱۵ رنکینگ جهانی به پیروزی رسیده بود تا روند درخشان خود را در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش ادامه دهد.
اعتمادپور اکنون در مرحله نیمهنهایی برای رسیدن به دیدار فینال ، فردا به مصاف نماینده سریلانکا خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت بنگلادش برگزار میشود.
ملیپوش اسکواش ایران با عبور از حریف مصری، تنها یک گام تا حضور در فینال مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش فاصله دارد.
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