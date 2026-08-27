مجاز: جنوب کرمان به یک کارگاه بزرگ اکتشاف معدنی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجاز، شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح فاز جدید معدن مس در شهرستان جیرفت اظهار داشت: این معدن با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر، نقش مهم و اثرگذاری در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه پایدار جنوب کرمان دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای این مجموعه معدنی افزود: اتفاقات بزرگی در این معدن رقم خورده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به اجرای طرح بازیابی روی اشاره کرد؛ اقدامی ارزشمند که برای نخستین بار در کشور در این مجموعه محقق شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موضوع تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: این معدن نیز در شرایط جنگی با محدودیت صادرات و دشواری در ورود ارز به کشور مواجه شد، اما با وجود همه مشکلات، اجازه ندادیم حتی یک تعدیل نیرو در این مجموعه صورت گیرد.

مجاز، ادامه داد: حفظ اشتغال و پشتیبانی از کارگران و فعالان عرصه تولید، از اولویت های جدی مجموعه صمت جنوب کرمان است و تلاش کردیم در شرایط دشوار نیز چراغ تولید و امید در این منطقه خاموش نشود.

وی با اشاره به حجم قابل توجه پروژه های در دست اجرا در جنوب کرمان گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در هفته دولت داریم و بیش از پنج هزار میلیارد تومان پروژه نیز برای آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی آماده شده است.

مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: جنوب کرمان در حال حاضر یک کارگاه بزرگ اکتشافی است و در آینده ای نه چندان دور، این منطقه چهره ای متفاوت و درخشان در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد داشت.

مجاز، تامین زمین و زیرساخت را از مهم ترین چالش های پیش روی توسعه صنایع معدنی جنوب کرمان دانست و گفت: مشکل زمین در منطقه وجود دارد و تامین زیرساخت هایی همچون آب، برق، راه و سایر نیازهای اساسی صنایع معدنی، نیازمند توجه ویژه و همراهی دستگاه های اجرایی و مسئولان است.