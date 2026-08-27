به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فروزان در جریان سفر به منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی این منطقه اظهار کرد: ماکو از مناطق مهم آزاد کشور است و با توجه به موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مسیرهای تجاری بین‌المللی، باید از ظرفیت‌های آن برای توسعه اقتصادی کشور بیش از گذشته استفاده شود.

وی توسعه زیرساخت‌ها را پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: نباید منتظر حضور سرمایه‌گذار بمانیم و سپس زیرساخت ایجاد کنیم، بلکه باید از امروز زیرساخت‌های مورد نیاز آینده منطقه را آماده کنیم.

فروزان همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بومی در مدیریت منطقه آزاد ماکو تأکید کرد و گفت: نیروهای متخصص و باتجربه منطقه باید فرصت رشد و پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی را پیدا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اهمیت گمرک بازرگان و مسیرهای تجاری منطقه تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و گمرکی باید زمینه برای فعالیت شفاف، روان و بدون ایستایی در مرز فراهم شود.

وی همچنین اتصال ریلی منطقه آزاد ماکو به شبکه ریلی کشور و مسیر ترکیه را از طرح‌های مهم و راهبردی عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ریلی می‌تواند ظرفیت‌های ماکو را در حوزه تجارت، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری چند برابر کند.

فروزان در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان همه ارکان کشور خاطرنشان کرد: با حفظ انسجام و تلاش شبانه‌روزی می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد برای عبور از شرایط اقتصادی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور استفاده کرد.