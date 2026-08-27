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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

سعیدی: فرش قرمز جنوب کرمان برای سرمایه گذاران پهن است

سعیدی: فرش قرمز جنوب کرمان برای سرمایه گذاران پهن است

جیرفت- نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای سرمایه گذارانی که با نیت آبادانی، تولید و اشتغال وارد جنوب کرمان می شوند، فرش قرمز پهن می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح فاز جدید معدن مس طلایه داران با اشاره به ظرفیت های بی شمار جنوب کرمان اظهار داشت: فرصت های سرمایه گذاری فراوانی در این منطقه وجود دارد که متاسفانه سال های متمادی مغفول مانده بود، اما امروز با همت مسئولان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، زمینه برای شکوفایی این ظرفیت ها بیش از گذشته فراهم شده است.

وی با بیان اینکه معادن از نعمت های خدادادی و سرمایه های ارزشمند این سرزمین هستند، افزود: سال های زیادی به ظرفیت های معدنی جنوب کرمان توجه شایسته ای نشده بود؛ در حالی که بهره برداری اصولی، علمی و مسئولانه از این ذخایر می تواند زمینه اشتغالزایی پایدار، رونق اقتصادی و افزایش امید در میان جوانان منطقه را فراهم کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنوب کرمان در آستانه تحولی بزرگ در حوزه های کشاورزی، معدن و دیگر بخش های اقتصادی قرار دارد و فعالیت هایی که امروز در بخش معدن آغاز شده، در سطح کشور نیز کم نظیر و قابل توجه است.

سعیدی، با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بیان کرد: برای سرمایه گذارانی که با نیت آبادانی، تولید و اشتغال وارد جنوب کرمان می شوند، فرش قرمز پهن می کنیم و با تمام توان در کنار آنان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: اگر مدیری در مسیر تسهیل امور سرمایه گذاران همراهی لازم را نداشته باشد و مانع تحقق طرح های توسعه ای شود، قطعا با او برخورد خواهد شد، چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم افزایی و برداشتن موانع از پیش پای سرمایه گذاری هستیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد خاطرنشان کرد: باید فرصت های تازه سرمایه گذاری را شناسایی و معرفی کنیم و زمینه حضور فعال تر بخش خصوصی را در جنوب کرمان فراهم آوریم تا ثمره این ظرفیت ها در سفره مردم، اشتغال جوانان و آبادانی روستاها و شهرهای منطقه نمایان شود.

کد مطلب 6929906

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