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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

ایجاد چهار هزار شغل در خوزستان با تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی

ایجاد چهار هزار شغل در خوزستان با تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی خوزستان، موجب اشتغال بیش از چهار هزار نفر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال، یکی از مهم ترین مسایل و خواسته های مردم است که در این جلسه درخواست شد در راستای حل این موضوع برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده تامین مالی صورت گیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال مطرح شد اگر به ۲۳۹ بنگاه اقتصادی شهرک‌های صنعتی خوزستان که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود در بازه زمانی کوتاه برای حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی گفت: همچنین در خصوص تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت نیز موضوعاتی مطرح شد و در مجموع مطالبه شد که از ظرفیت بانک مرکزی و همراهی بانک‌ها در تامین مالی برای فعالین اقتصادی بیشتر استفاده شود.

کد مطلب 6929902

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