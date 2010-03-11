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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

25 میلیارد ریال صرف خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد ایلام شد

25 میلیارد ریال صرف خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد ایلام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره درمانی کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام گفت: امسال 25 میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان تحت پوشش این نهاد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مهدی فتح اللهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار صرف ارائه خدمات مختلف بستری، جراحی، بیمه ای و ویزیت مددجویان شده است.

وی سرانه درمانی هریک از مددجویان زیر پوشش را حدود 100هزار ریال عنوان کرد و گفت: این نهاد برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان با 220 مرکز درمانی قرارداد منعقد کرده است.

این مسئول اظهار داشت: هم اینک 43 هزار و 400 نفر از مددجویان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی بوده و مابقی مددجویان که ساکن روستاها هستند از بیمه خدمات روستایی برخوردارند.

 فتح اللهی بیان داشت: در سال جاری بیش از 192 هزار و 726مورد مراجعه از سوی مددجویان به مراکز درمانی طرف قرارداد این نهاد انجام گرفته است.

وی بیان کرد: علاوه بر این در این مدت 11هزار و 660 نفر از خدمات ویژه درمانی این نهاد از جمله اعزام به خارج استان برای ادامه درمان بهره مند شده اند.
 

کد مطلب 1049878

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