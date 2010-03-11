25 میلیارد ریال صرف خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مهدی فتح اللهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار صرف ارائه خدمات مختلف بستری، جراحی، بیمه ای و ویزیت مددجویان شده است.

وی سرانه درمانی هریک از مددجویان زیر پوشش را حدود 100هزار ریال عنوان کرد و گفت: این نهاد برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان با 220 مرکز درمانی قرارداد منعقد کرده است.

این مسئول اظهار داشت: هم اینک 43 هزار و 400 نفر از مددجویان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی بوده و مابقی مددجویان که ساکن روستاها هستند از بیمه خدمات روستایی برخوردارند.

فتح اللهی بیان داشت: در سال جاری بیش از 192 هزار و 726مورد مراجعه از سوی مددجویان به مراکز درمانی طرف قرارداد این نهاد انجام گرفته است.

وی بیان کرد: علاوه بر این در این مدت 11هزار و 660 نفر از خدمات ویژه درمانی این نهاد از جمله اعزام به خارج استان برای ادامه درمان بهره مند شده اند.

