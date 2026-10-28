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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۲

شهدا هنوز میان مردم زنده‌اند

شهدا هنوز میان مردم زنده‌اند

گرگان- اینجا روایت از جنس کلام نیست؛ از نگاه مردم، قدم‌هایشان و دل‌هایی می‌گوید که هنوز با نام شهدا می‌تپد.

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کد مطلب 6993249

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