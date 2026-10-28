https://mehrnews.com/x3dsFp ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6993249 استانها گلستان استانها گلستان ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۲ شهدا هنوز میان مردم زندهاند گرگان- اینجا روایت از جنس کلام نیست؛ از نگاه مردم، قدمهایشان و دلهایی میگوید که هنوز با نام شهدا میتپد. دریافت 23 MB کد مطلب 6993249 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان هنر به میدان روایت شهدا آمد؛ گلستان در جستوجوی پیوند نسلها از سکوی قهرمانی جهان تا ساختن زیرساختهای ایران تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی با هنر سیاهقلم هنرمند گلستانی رونمایی شد محمدی: همافزایی فرهنگی، مسیر توسعه هنر در گلستان است برچسبها گلستان گرگان اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان
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