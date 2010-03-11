مردم بشاگرد "راه" مناسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بشاگرد، رضا ملانسب در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: یکی از مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت ارتقا بخش بشاگرد به شهرستان بشاگرد بود که ماه عسل این مصوبات دو شهر، سه بخش و شش دهستان و حرکت جدی در جهت عمران و آبادی و زدودن غبار محرومیت در این منطقه بود.

وی گفت:شهرستان بشاگرد 33هزار نفر جمعیت و با وسعت 10 هزار کیلومتر مربع و در ساخت 255 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

فرماندار بشاگرد یکی از ویژگی های مردم این شهرستان را عشق و ارادت به اهل بیت و ائمه عنوان کرد و گفت: بشاگرد از اکتشافات، مولد و فرزند انقلاب است و آنچه که در زمان طاغوت از بشاگرد به جا مانده جز ظلم و ستم بود.

وی اضافه کرد: کارهای بزرگی در مدت 10 ماهه فرمانداری در این شهرستان صورت گرفته در سال گذشته 120 روستا برق رسانی شده. در 10 ماه گذشته 50 روستا برق رسانی شده است و احداث 200 کیلومتر راه ارتباطی از دیگر خدمات 10 ماهه این فرمانداری است.

وی بیان کرد: نبود راه مناسب و هموار، وجود 31 مدرسه کپری در شهرستان که نیاز منطقه به هشت مدرسه شبانه روزی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، اختصاص سهمیه ویژه دیگری در مراکز تربیت معلم، نیاز به 40 خانه عالم، نبودن سالن ورزشی، احداث مجتمع اداری جهت استقرار ادارات، عدم پوشش تلویزیونی در50 روستا این شهرستان، عدم پوشش تلفن همراه در 20 روستا از مشکلات موجود در این شهرستان عنوان کرد.