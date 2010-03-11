دستگاه امحا زباله های عفونی بیمارستانی غرب استان تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس بیمارستان شهید رجایی کرج ظهر پنج شنبه در این مراسم اظهار داشت: ساختمان اکسیژن ساز برای اولین بار در این بیمارستان با اعتباری بالغ بر 130 میلیون تومان و ساختمان دستگاه امحا زباله های عفونی بیمارستانی نیز با اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان برای اولین بار در غرب استان تهران امروز به بهره برداری رسید.

دکتر احمد مهدوی افزود: همچنین در حال حاضر بخش جنرال این بیمارستان نیز طی عقد قرار داد با شرکت سرمایه گذار در حال فعال شدن است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین با همکاری شهرداری منطقه شش کرج نیز معابر این بیمارستان آسفالت و بهسازی شد.

وی بیان داشت: با اجرای این اقدامات درآمد این بیمارستان از 300 به 400 میلیون تومان افزایش یافت که به طور قطع با افزایش اعتبارات ارائه خدمات به شهروندان و مراجعه کنندگان نیز افزایش می یابد.

رئیس بیمارستان رجایی کرج عنوان کرد: اصلاح ساختار شبکه کامپیوتری بیمارستان، کابل کشی فیبر نوری، ارتقا مدیریت پسماند از 85 درصد در سال به 93 درصد، خرید تجهیزات پزشکی CCU 1 و CCU 2 ، خرید دو دستگاه ECGO و الکتروشوک، خرید سه ویلچر و سه برانکارد، خرید دستگاه UPS و ویدئو آندوسکوپ و خرید چهار تخت شیمی درمانی از جمله اقدامات انجام شده در این بیمارستان برای افزایش ارائه خدمات به بیماران است.

همچنین در این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در سخنانی اظهار داشت:

دکتر احمد ابطحی اضافه کرد: هماهنگی بین بخشهای مختلف در تامین سلامت مردم بسیار موثر است که در این راستا باید جایگاه کسانی که به تامین سلامت مردم می پردازند، حفظ شود.

وی متذکر شد: باید با مشارکت جویی توسعه فرهنگی در درون و بیرون این بخش ایجاد کرد تا با افزایش سلامت در جامعه، توسعه پایدار ایجاد شود.

بیمارستان شهید رجایی کرج 64 سال پیش توسط یک خیر احداث شد.

بیش از 90 درصد بیمارستانهای کلانشهر کرج توسط خیرین احداث شده است.