به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این مراسم که ظهر پنجشنبه در محل این پژوهشگاه برگزار شد، اظهار داشت: هدایت پایان‌نامه نویسان به سمت نوآوری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.



حجت‌الاسلام احمد مبلغی افزود: برای انتخاب آثار برتر ابتدا تمامی آثار برتر سال‌های 1380 تا 87 را که نمره بالای 19 گرفته بودند را جمع‌آوری کرده و سپس در اختیار 65 نفر از اساتید حوزه‌های مربوط به دین‌پژوهی قرار دادیم که پس از 3 بار بررسی 12 اثر برتر را انتخاب کردیم.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: مدیریت فضای پژوهشی کشور به سمت نیازهای روز جامعه و رفع نقاط ضعف پژوهش‌های گذشته از دیگر اهداف پژوهشگاه است.



رئیس مرکز پژوهش‌های صدا و سیما نیز در این مراسم با بررسی شاخص‌های کیفی پایان‌نامه‌های برتر حوزه دین‌پژوهی گفت: از جمله مواردی که مورد برسی قرار گرفته است می توان به روش تحقیق، ارائه حل جدید، روزآمدی و پاسخ گویی به نیاز ها اشاره کرد.



حسین گودرزی ادامه داد: متاسفانه اکثر پژوهش‌ها مربوط به حوزه علوم اسلامی بود وحوزه‌هایی دیگر تعداد آثار بسیار اندک بود.



وی مشکل دیگر پایان‌نامه‌ها را رویکرد تاریخی دانست و گفت: رویکرد تاریخی و استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای موجب غلبه گرایش توصیفی در پایان نامه‌ها شده است.



رئیس مرکز پژوهش‌های صدا و سیما افزود: عدم ارائه راه حل و پاسخ‌های به روز به دلیل همین غلبه رویکرد توصیفی است که گاهی موجب کلی‌گویی نیز شده است.



وی اظهار داشت: برای رفع این نواقص باید توجه ویژه‌ای به آموزش روش تحقیق به دانشجویان وطلاب داشته باشیم و در تدوین طرح تحقیق حتما از اساتید روش تحقیق استفاده کنیم.



گودرزی تشویق دانشجویان علوم انسانی به تحقیق در زمینه علوم انسانی و توجه به علوم بین رشته را از دیگر راهکار‌های تقویت پژوهش‌های حوزه دین دانست.



در این همایش حجج‌الاسلام مجتبی مصباح یزدی، محمود دشتی و سید علی حسینی و فهیمه فرهمندپور ضمن ارائه گزارشی از نوآوری پایان‌نامه‌های خود، به عنوان نفرات برتر در این حوزه معرفی شدند.