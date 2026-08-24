خوزستان باید از اقتصاد استخراجی به تولیدی عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید داغری عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر سمت برگزار شد عنوان کرد: خوزستان فراتر از یک واحد جغرافیایی، ستون فقرات استراتژیک ایران است؛ همچنین این استان تنها تولید کننده نیست بلکه موتور محرکه زنجیره انرژی کشور به شمار می رود و برای اینکه بتواند از حداکثر قدرت خود استفاده کند بازنگری در صنعت خصوصا در خوزستان لازم است.

وی با بیان اینکه مجمع نمایندگان خوزستان امورات و وضعیت اقتصادی استان را رصد می‌کند، تصریح کرد: با وجود اینکه این استان تولید کننده است اما از نظر سهم ارزش افزوده تولیدات عقب بوده که شایسته خوزستان نیست.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: در مجمع به یک پارادوکس رسیده ایم‌؛ اینکه خوزستان غنی است اما مردم آن در فقر به سر می برند، بیشترین فشار تامین انرژی کشور را متحمل می‌شود اما از نظر ارزش افزوده در وضعیت خوبی نیست.

داغری با بیان اینکه انتظار داریم توسعه صنعت بومی و اشتغال پایدار صورت گیرد، تاکید کرد: معضل اصلی در استان و بیشترین مطالبه مردم، اشتغال است.

وی، گذر از اقتصاد استخراجی به اقتصاد تولیدی را مطالبه مجمع نمایندگان خوزستان اعلام کرد و گفت: خوزستان محل عبور انرژی، نفت، گاز و محصولات کشاورزی است و از وزیر صمت درخواست داریم سیاست حمایتی به سمت صنایع پایین دستی و صنایع کوچک هدایت شود.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان افزود: همچنین نیاز داریم صنایع بزرگ مثل پتروشیمی زنجیره تولیدی خود را در استان و در واحدهای کوچک و متوسط مستقر کنند تا نه تنها ثروت از استان خارج نشود بلکه اشتغال و توسعه خوزستان را همراه داشته باشد.

داغری، باز تعریف اولویت‌ها در تجهیز شهرک‌های صنعتی را مطالبه دیگر برشمرد و اظهار کرد: شاید راه برون رفت از بیکاری توجه به صنایع کوچک باشد اما متاسفانه با گزارش هایی که ارایه می‌شود متوجه شدیم شهرک صنعتی با کمبودهای مواجه است که انتظار داریم شهرک های استان در ردیف دریافت تسهیلات ویژه قرار داده شوند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از سرمایه‌گذارها به دلیل بروکراسی اداری تمایلی به فعالیت در خوزستان ندارد، ادامه داد: در راستای اصلاح ساختار بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت دیده شوند و فضا را برای فعالیت آن ها فراهم کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: هر سال با مطالبه گندمکاران روبرو هستیم که در ازای تحویل محصول کشاورزی انتظار دریافت هزینه دارند لذا در این خصوص نیز تدبیر اندیشه شود.