به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاخ نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۲.۴ همت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته به این حوزه تا پایان سال به بیش از ۱۰ همت برسد.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده، پنج همت در استان‌ها و هفت همت در سطح ملی تصویب شده است که ۷۰ درصد آن به حوزه صنایع‌دستی و بوم‌گردی اختصاص خواهد یافت.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از افزایش سقف تسهیلات پرداختی به فعالان صنایع‌دستی خبر داد و گفت: سقف تسهیلات پرداختی به هر فعال صنایع‌دستی که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود، امسال به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ندایی ادامه داد: فعالان صنایع‌دستی می‌توانند از این تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه صادرات صنایع‌دستی اظهار کرد: در زمینه معرفی و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی در بازارهای جهانی، اقدامات مناسبی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فعالیت همکاران در اداره کل بازاریابی و تجاری‌سازی انجام شده است.

ندایی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تابستان باشگاه‌های خارج از کشور فعال شوند و زمینه برای رونق بیشتر صادرات چمدانی و تجاری صنایع‌دستی فراهم شود.

پیش‌بینی افزایش استقبال از نمایشگاه زنجان

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به استقبال از نمایشگاه ملی صنایع‌دستی زنجان گفت: استقبال از نمایشگاه در نخستین روز برگزاری خوب بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن زنجان در مسیر ارتباطی مرکز کشور با استان‌های شمال‌غربی و افزایش حضور گردشگران در فصل تابستان، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده و به‌ویژه تعطیلات چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، شاهد افزایش حضور مردم و گردشگران و در پی آن رشد فروش صنایع‌دستی باشیم.