به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی‌زاده با اعلام اینکه در آستانه سفرهای نوروزی و با هدف تامین ایمنی مسافران و کاربران جاده‌ها، 10هزار کیلومتر از راههای شریانی خط‌ کشی مجدد شده است، گفت: 100 دستگاه تابلوی محدودیت سرعت متغیر (VSL) در محورهای شریانی کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه از نصب و راه اندازی 10 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری (VMS) در راه‌های استان‌های اصفهان، تهران، یزد، فارس، زنجان، گیلان، قزوین و خراسان‌رضوی خبر داد.

وی اولویت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را در زمینه ساماندهی علایم و تجهیزات ایمنی در سالجاری، اصلاح تابلوهای محدودیت سرعت، سبقت و اعلام پایان محدودیت‌ها، تکمیل تابلوهای اطلاعاتی کیلومتر شمار، اصلاح حفاظهای جانبی و میانی راه‌ها، اصلاح و تکمیل تابلوهای مسیرنما و جهت‌نما، تامین ناحیه انتقالی در حفاظ‌ها، نصب تابلوهای استاندارد شامل تابلوهای انتظامی و اخطاری، حذف تابلوهای اضافی در جاده‌ها و ایمن‌سازی ابتدا و انتهای حفاظها عنوان کرد.



افندی‌زاده برنامه‌ریزی، طراحی، تهیه و نصب بیش از 50 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری در سال جاری را یادآور شد و اظهار داشت: با احتساب تابلوهای پیام متغیر خبری نصب شده در سال 87، در حال حاضر بالغ بر 80 دستگاه از این تابلوها در محورهای مختلف وجود دارد که نقش مهمی در افزایش ایمنی در رانندگی دارد.

وی با بیان این که برای نخستین بار در کشور 200 دستگاه تابلوی محدودیت سرعت متغیر مجهز به سنسورهای نور و رطوبت (باران) در محورهای مختلف نصب شده است، اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر 230 کیلومتر روشنایی برای نقاط خاص در راه‌های شریانی مانند گردنه‌های مه‌گیر، تقاطع‌های مهم و مبادی ورودی و خروجی شهرهای بزرگ که دارای ترافیک سنگین هستند، اجرا شده است، همچنین 1200 کیلومتر گاردریل و نیوجرسی برای نقاط پرتگاهی و نیز میانه راه‌ها برای جداسازی و تفکیک خطوط رفت و برگشت تهیه و نصب شده است.

رئیس‌ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای عملیات خط‌کشی تمام راه‌های شریانی و بیشتر راه‌های فرعی کشور به طول 60 هزار کیلومتر گفت: با هدف ارتقای وضعیت ایمنی در راه‌های شریانی کشور 50 هزار مترمربع تابلوهای اطلاعاتی و 400 هزار عدد علائم انتظامی، اخباری و مسیرنما در محورهای مختلف نصب شده است و به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی، 6300 کیلومتر شیار لرزاننده در راه‌ها اجرا شده است، همچنین به منظور ایمن‌سازی و ساماندهی نقاط و مقاطع پرحادثه در راه‌های شریانی، 1187 نقطه و مقطع از طریق اقدامات کم‌هزینه و زودبازده ساماندهی و اصلاح شده است.

وی با اشاره به آشکارسازی 1016 نقطه پرحادثه در راه‌های شریانی طی سال جاری اظهار داشت: به منظور ایمنی عابران پیاده در برخی نقاط که جاده‌ها از درون شهرها عبور می‌کند، 110 دستگاه پل عابر پیاده تهیه و در محورهای مختلف نصب شده است.