ساماندهی تردد کامیون ها در اردبیل با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد یحیی زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست با نمایندگان رانندگان کامیون‌های کمپرسی فعال در حمل مصالح ساختمانی و شن و ماسه به استان گیلان اظهار کرد: ساماندهی تردد کامیون‌های حامل مصالح ساختمانی با هدف جلوگیری از تخریب راه‌های ارتباطی شهرستان با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه رانندگان باید به قوانین وضع شده تمکین کنند، گفت: مقررات جدید برای قانونمند شدن فعالیت کامیون‌های حامل شن و ماسه از خلخال به استان گیلان در راستای حفاظت از بیت المال و جلوگیری از تخریب سطح آسفالت و زیر سازی راه‌های ارتباطی خلخال به آسالم و خلخال به پونل و تسهیل عبور و مرور سایر خودروهای عبوری از این مسیرها اتخاذ شده و با متخلفین برخورد می‌شود.

فرماندار شهرستان خلخال بیان کرد: اقداماتی که اخیراً شروع شده مانند توزین کامیون و بار، صدور بار نامه، لزوم داشتن کارت هوشمند، مصوب شورای تأمین شهرستان بوده و همه رانندگانی که اقدام به حمل مصالح ساختمانی به استان گیلان می‌کنند، موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند.

یحیی زاده تصریح کرد: پیش از این خواسته‌ها و مطالبات رانندگان کامیون‌های فعال در کار حمل شن و ماسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و تمامی خواسته‌های رانندگان از جمله انجام برخی امور جهت تسهیل صدور بارنامه در جهت حمایت از رانندگان کاهش یافته است.

وی افزود: رانندگان کامیون‌های کمپرسی فعال در مسیر خلخال به گیلان علاوه بر رعایت تناژبار، دریافت بارنامه و سلامت فنی خودرو باید ساعات کاری اعلام شده را رعایت کنند.