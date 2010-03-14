جاده های هرمزگان متولی برای آزادسازی ندارند

مهدی حسنی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: پر حادثه ترین جاده در استان مسیر بندرعباس - سیرجان است که سالانه تلفات و مصدومیت های شدیدی را به همراه دارد.

وی ادامه اداد: بسیاری از تلفات این جاده ها به علت نبود آزادسازی جاده ها است که متولی آن در قانون هلال احمر بوده و این عمل بر عهده آنان است.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی هرمزگان اضافه کرد: عملکرد هلال احمر در این زمینه در جاده ها نامناسب وضعیت بوده است و جز چادرهای خالی در میان راه چیز دیگری مشاهده نشده است.

حسنی آزاد اظهار داشت: بسیاری از هلال احمر از داوطلبان بوده که هیچگونه آموزش تخصصی در زمینه کمک و نجات مصدوم در جاده ها ندارند.