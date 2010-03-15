141 هزار دانش آموز گلستان مشمول طرح تغذیه و پوشاک رایگان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی قاصمی صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: در سال جاری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 860 میلیون ریال پوشاک و ملزومات پوششی برای دانش آموزان روستایی استان تهیه شده و برای اولین بار کلیه دانش آموزان روستایی استان تحت پوشش اجرای این طرح قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: اقلام توزیع شده عبارتند از مانتو و شلوار، کفش پسرانه و دخترانه، شلوار پسرانه، مقنعه و کاپشن بوده است که با همکاری مدیران تدارکات شهرستانهای استان بین دانش آموزان روستایی استان توزیع شد و این کار در راستای ارائه خدمات عادلانه به اقشار روستایی صورت پذیرفته است و این بودجه از محل اعتبارات آموزش و پرورش استان تهیه و هزینه شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: در طول سال تحصیلی کلیه دانش آموزان مدارس استان با اعتباری بالغ بر 6میلیارد ریال تحت پوشش تغذیه رایگان قرار گرفتند.

این مسئول در آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: همچنین در طول سال تحصیلی 65 نوبت بین دانش آموزان روستایی تمامی مقاطع تحصیلی توزیع شد که اقلام توزیع شده عبارتند از کیک لایه ای اسفنجی غنی شده، کیک شکرین‌، کیک شکلاتی، نان شیرینی، کلوچه دوقلوی مغزدار، پسته، بادام زمینی) است.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان تحت پوشش طرح نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، عنوان کرد: سال گذشته 57 هزار و 700 نفر تحت پوشش این طرح بودند که امسال به 141 هزار نفر افزایش یافته است.

گلستان 301 هزار دانش آموز دارد.