ارزیابی سلامت باروری بیش از ۲۴۴ هزار زن در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، با تشریح نتایج پویش استانی شناسایی زنان باردار و ارتقای سلامت باروری که از ۱۳ تیرماه تا ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۵ در سراسر استان اجرا شد، اظهار کرد: در این پویش، ۲۴۴ هزار و ۶۷۶ نفر از زنان استان مورد ارزیابی جامع سلامت باروری قرار گرفتند که معادل ۶۴.۳ درصد از جمعیت هدف است.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، ۱۱۶ هزار و ۳۶۸ نفر از زنان تحت پوشش، مشاوره تخصصی فرزندآوری دریافت کردند. همچنین، ۴ هزار و ۶۹۸ زن باردار و ۹۷۹ زن نابارور شناسایی شدند که این آمار، بیانگر اهمیت شناسایی فعال و هدفمند در ارتقای دسترسی به خدمات سلامت باروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام بارداری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت باروری تصریح کرد: تمامی خدمات ارائه‌شده در این پویش به‌صورت رایگان انجام شد و ارتقای سلامت مادران، کاهش عوارض دوران بارداری و پیشگیری از مرگ‌ومیر مادران و نوزادان از اهداف اصلی اجرای این برنامه بود.

میرزاده ادامه داد: این پویش با مشارکت کارکنان نظام سلامت در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی استان اجرا شد. در جریان اجرای برنامه، ضمن شناسایی زودهنگام زنان باردار و فراهم‌سازی زمینه دریافت مراقبت‌های موردنیاز، زوجین دارای مشکلات ناباروری نیز شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع شدند.

وی با اشاره به ضرورت تداوم مراقبت‌ها پس از پایان پویش خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت سلامت مادران و نوزادان شناسایی‌شده و استمرار ارائه خدمات مراقبتی و مشاوره‌ای، از اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان استان است و این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت مادر و کودک و بهبود شاخص‌های سلامت خانواده ادامه خواهد یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان، مراقبان سلامت، بهورزان و سایر کارکنان نظام سلامت و همچنین همکاری خانواده‌ها در اجرای این برنامه، بر تداوم اقدامات شناسایی فعال، توسعه پوشش خدمات سلامت باروری و تقویت مراقبت‌های مادران و نوزادان تأکید کرد.