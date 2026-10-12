تلاش کردیم بهترین شرایط را برای کاروان ورزش ایران فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و کاروان ورزش ایران با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز در جایگاه ششم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست خبری که امروز دوشنبه ۲۰ مهر در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد به تشریح عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پرداخت.

مهدی علی نژاد در این نشست گفت: با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در بازی‌های کشورهای اسلامی افتاد همان زمان هم گفتم که این بازی‌ها ایستگاه مهمی برای ما در مسیر بازی‌های آسیایی هستند. این دو رویداد به هم پیوسته‌اند. بازی‌های آسیایی را بزرگ‌ترین پروژه خودمان می‌دانستیم و اقدامات متعددی انجام دادیم تا بتوانیم بهترین شرایط را برای مجموعه فراهم کنیم.



وی افزود: در این مسیر حدود ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشیِ درگیر بازی‌ها برگزار کردیم و تلاش کردیم همه بخش‌های مرتبط با ورزش را در این برنامه‌ریزی دخیل کنیم. آکادمی ملی المپیک نیز در این مدت در ابعاد مختلف در خدمت تیم‌های ملی بود؛ از برگزاری اردوها و کمپ‌ها گرفته تا خدمات سنجش. آکادمی به‌عنوان یکی از مجهزترین مراکز سنجش کشور نقش مؤثری در تدوین راهنما برای مربیان داشت تا بتوانند ارزیابی کنند که مسیر آماده‌سازی تیم‌هایشان درست پیش می‌رود یا خیر.



علی نژاد ادامه داد: در حوزه روان‌شناسی نیز تلاش کردیم هیچ تیمی بدون روان‌شناس نباشد. کمیته ملی المپیک روان‌شناسان را انتخاب و به تیم‌ها معرفی کرد چرا که این حوزه از موضوعاتی است که در ورزش ایران کمتر به آن توجه شده است. در کنار آن مشاوره‌های مستمر تغذیه را برای تیم‌های ملی فراهم کردیم و دپارتمان علم تمرین را راه‌اندازی کردیم. مربیان مرتبط با بازی‌های آسیایی در این دپارتمان برنامه‌های بدنسازی خود را ارائه می‌دادند و استادان حاضر از جمله استادان برجسته کشور، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه‌های تمرینی مطرح می‌کردند.



دبیر کمیته ملی المپیک گفت: همچنین تلاش کردیم منابع مالی لازم را تأمین و از تیم‌ها حمایت کنیم. برای سرپرستان تیم‌های اعزامی کارگاه‌های متعددی برگزار شد و حتی دوره‌ای با هماهنگی کمیته بین‌المللی المپیک برگزار کردیم که مدارک آن نیز ارائه شد. این اتفاق برای نخستین بار رخ می‌داد.

وی گفت: به‌دلیل تحریم‌ها تهیه و انتقال آی‌دی‌کارت‌ها با مشکل روبه‌رو بود درحالی‌که این کارت‌ها حکم ویزا را داشتند و ورزشکاران بدون آن‌ها نمی‌توانستند در مسابقات حضور پیدا کنند. برای حل این مشکل با هماهنگی‌هایی از طریق ژاپن و همچنین کمک وزارت ورزش ترکمنستان اقدامات لازم را انجام دادیم. بدون این پیگیری‌ها اعزام حدود ۵۲۰ نفر با دشواری جدی روبه‌رو می‌شد. تلاش کردیم با وجود مشکلات میزبانی ورزشکارانمان با کمترین دردسر در مسابقات حاضر شوند؛ چرا که حتی افت پنج‌درصدی عملکرد در شرایط نامساعد می‌تواند ورزشکار را از چرخه رقابت خارج کند.



وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران را به‌صورت آنلاین پایش می‌کردیم و امروز اطلاعات بیش از ۴۵۰۰ ورزشکار در پایگاه داده مرکز نظارت ما ثبت شده است. مشکلات ورزشکاران به‌صورت روزانه پیگیری و به بخش‌های مسئول منتقل می‌شد تا در حد امکان مسائل هر نفر برطرف شود. همچنین با توجه به ارزیابی‌ها به ورزشکارانی که شانس بیشتری برای مدال‌آوری داشتند توجه ویژه‌تری شد.

این اقدامات در شرایطی انجام شد که کشور با دشواری‌های متعدد ازجمله مشکلات اقتصادی اختلال در برگزاری اردوها و کمپ‌ها محدودیت در اعزام‌های تدارکاتی و ناتوانی در حضور در برخی مسابقات رسمی به‌دلیل نبود پرواز روبه‌رو بود. بااین‌حال ورزشکاران، مربیان، فدراسیون‌ها و مجموعه کمیته ملی المپیک تلاش کردند به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه خود را انجام دهند و به شادی مردم، نشاط اجتماعی و تقویت هویت و وحدت ملی کمک کنند. این موفقیت حاصل تلاش یک فرد یا گروه خاص نبود بلکه نتیجه کار جمعی مجموعه ورزش ایران بود.

علی‌نژاد ادامه داد: از سال ۲۰۱۰ شاهد روندی نزولی در جایگاه ورزش کشور بوده‌ایم. ایران در آن سال با کسب ۲۰ مدال طلا جهش چشمگیری داشت و در دوره بعد هم ۲۱ مدال طلا به دست آورد اما در سال‌های بعد روند نتایج و جایگاه کشور تغییر کرد. بااین‌حال ورزشکاران ما در سخت‌ترین شرایط توانستند نتیجه‌ای در حد رتبه ششم کسب کنند. این نتیجه نشان داد که ورزش ایران ظرفیت بازگشت به جایگاه گذشته را دارد و می‌تواند حال مردم را بهتر کند.



وی افزود: ظرفیت مدال‌آوری ما بیش از این بود و اگر شرایط اقتصادی و امکانات بهتری داشتیم می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم. در آن مقطع کشور شرایط اقتصادی مطلوب‌تری داشت. با وجود این نتیجه‌ای که در شرایط دشوار فعلی به دست آمد ارزشمند و امیدبخش است.



علی‌نژاد ادامه داد: در کنار این نتیجه باید به یک اتفاق تاریخی هم افتخار کنیم. پیش از انقلاب در بازی‌های آسیایی تنها یک مدال طلا در بخش زنان داشتیم اما در این دوره دختران ما در دو رشته‌ای که پیش‌تر در آن‌ها مدال طلا نگرفته بودیم به مدال طلا رسیدند. از دوره‌ای که اعزام دختران را صرفاً حمایتی می‌دانستیم عبور کرده‌ایم. موفقیت آن‌ها فقط به همین مسابقات محدود نمی‌شود. نتایج دختران در بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی جوانان هم نشان می‌دهد که ورزش زنان ایران با سرعت در حال پیشرفت است.



وی افزود: ظرفیت مدال‌آوری دختران ما هنوز جای رشد زیادی دارد و همین موضوع برای آینده امیدبخش است. اگر بتوانیم حمایت از آن‌ها را در رشته‌های مختلف جدی‌تر دنبال کنیم، این ظرفیت بیش‌ازپیش شکوفا خواهد شد. افزون بر این در رشته‌های تازه‌ای هم فرصت‌های جدیدی برای مدال‌آوری ایجاد شده است رشته‌هایی که در کنار رشته‌های سنتی می‌توانند به موفقیت ورزش ایران کمک کنند.



علی نژاد خاطر نشان کرد: ژیمناستیک با کسب دو مدال نقره نشانه‌هایی از رشد خود را بروز داد و این ظرفیت را داشت که حتی نتیجه بهتری بگیرد. حضور دختران ما در رشته‌هایی مانند بوکس و رسیدنشان به مراحل بالاتر از جمله پیروزی یکی از آن‌ها در نخستین مسابقه‌اش نیز نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تازه‌ای در ورزش زنان در حال شکل‌گیری است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک اضافه کرد: از مجموعه فدراسیون کشتی تشکر می‌کنیم که با کسب شش مدال موفقیت‌آمیز به کشور بازگشت. در کاراته نیز نتایج گذشته تکرار شد و تکواندو دو مدال طلا گرفت؛ این دستاوردی ارزشمند است به‌ویژه با توجه به اینکه پیش از این در این رشته مدال طلا نداشتیم. در رشته‌هایی مانند دوومیدانی هم شاهد بازگشت به مسیر موفقیت بودیم.



وی افزود: در مجموع ورزشکاران ما در ۲۱ رشته حضور داشتند. تنوعی که در تاریخ حضورمان بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده توسعه ورزش کشور است. والیبال هم چهارمین مدال طلای خود را به دست آورد. جا دارد از مجموعه این رشته تشکر کنم. شناگران ما نیز پس از سال‌ها به فینال رسیدند و رقابت نزدیکی داشتند کسب جایگاه چهارم اتفاقی ارزشمند و امیدبخش بود.



علی نژاد افزود: مجموع این نتایج نشان می‌دهد که ورزش کشور رو به جلو حرکت کرده است. همان‌طور که اشاره شد با رتبه چهارم آسیا فاصله زیادی نداشتیم و اختلاف تیم‌های نزدیک به ما فقط دو مدال طلا بود. رقابت بسیار سنگین بود و عملکرد رقبا هم بر جایگاه نهایی اثر گذاشت.



وی افزود: نکته دیگر این است که کاروان ما از نظر تعداد ورزشکاران در رتبه چهاردهم قرار داشت بنابراین از بسیاری از کشورهایی که جمعیت یا شمار ورزشکاران بیشتری داشتند، کاروان کوچک‌تری اعزام کردیم. با این حال رتبه ششم نشان‌دهنده کیفیت خوب عملکرد ورزشکاران ماست. برای مثال قزاقستان تقریباً دو برابر ما ورزشکار داشت و تایلند نیز با حدود ۶۸۰ ورزشکار کاروانی بیش از دو برابر کاروان ما اعزام کرده بود. با وجود این تفاوت‌ها ورزشکاران ما عملکرد قابل‌قبولی داشتند.



علی نژاد گفت: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم این حرکت رو به جلو باعث خوشحالی مردم شد اما برای ادامه این مسیر و دستیابی به نتایج بهتر به تلاش و کار بسیار بیشتری نیاز داریم.

علی نژاد ادامه داد: المپیک جوانان داکار از حدود هشتم آبان‌ در سنگال آغاز می‌شود و ۲۹ سهمیه به ورزشکاران ما اختصاص یافته است. بچه‌ها مدت‌هاست در اردو و تمرین هستند. از روز شنبه نیز برنامه‌ای فشرده و سه‌روزه در آکادمی ملی المپیک هم برای ورزشکاران و هم برای مربیان برگزار می‌شود. مراسم بدرقه کاروان هم برگزار خواهد شد.



وی افزود: قرار شد آقای بنیامین فرجی و خانم حدیث یاری دو قهرمان خوب کشورمان پرچمداران کاروان ایران در این المپیک باشند. برای مدال‌آوران نیز یک میلیارد تومان برای مدال طلا ۴۰۰ میلیون تومان برای مدال نقره و ۱۵۰ میلیون تومان برای مدال برنز در نظر گرفته شده است.



دبیر کل کمیته ملی المپیک افزود: در مورد پاداش‌های ناگویا هم یادآوری کنم که برای مدال طلا سه میلیارد تومان، مدال نقره یک میلیارد تومان و مدال برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش تعیین شده بود. در رشته‌های تیمی نیز مقرر شد نیمی از مبلغ مربوط به هر تیم به فدراسیون اختصاص یابد تا میان کادر فنی از جمله مربیان و سرپرستان توزیع شود.



وی افزود: پاداش‌ها حداکثر یک تا دو روز پس از مدال‌آوری به حساب فدراسیون‌ها واریز شد؛ در بیشتر موارد ورزشکاران هنوز به ایران بازنگشته بودند. در مجموع ۲۳۴ میلیارد تومان پاداش پرداخت شد و خوشبختانه بدهی‌ به ورزشکاران نداریم. تلاش کردیم پرداخت‌ها هرچه زودتر انجام شود تا بچه‌ها بلافاصله از پاداش خود بهره‌مند شوند. پیگیر هستیم که پاداش‌ها حتماً به دست همه برسد و اگر کسی هنوز آن را دریافت نکرده باشد موضوع را از طریق فدراسیون مربوطه دنبال می‌کنیم.

علی نژاد اضافه کرد: پیش از بازی‌ها همه فدراسیون‌ها پیش‌بینی‌هایی داشتند و قول‌هایی داده بودند. بخشی از آن‌ها محقق شد و بخشی هم محقق نشد. ما هم ارزیابی خودمان را داشتیم. سناریوهای مختلفی را پیش‌بینی کرده بودیم اما محتمل‌ترین سناریوی ما کسب حدود ۱۵ تا ۱۷ مدال طلا بود.‌ مرکز نظارت بر تیم‌های ملی از فردای بازگشت بررسی نقاط قوت و ضعف را آغاز کرده است. در حال بررسی همه رشته‌ها هستیم تا ان‌شاءالله عملکردمان را آسیب‌شناسی کنیم. در جلساتی که بعد از رویداد با فدراسیون‌ها خواهیم داشت نکاتی را که دیده‌ایم منتقل می‌کنیم و درباره اشکالات و نقاط قوت صحبت خواهیم کرد.



وی افزود: مبنای حمایت‌های آتی مجموعه‌ای که هم حمایت مادی دارد و هم معنوی عملکرد خواهد بود. فدراسیون‌هایی که موفق‌تر بوده‌اند حمایت بیشتری می‌گیرند و آن‌هایی که نتوانسته‌اند به اهداف تعیین‌شده برسند حمایت کمتری دریافت خواهند کرد تا عدالت برقرار شود.‌ در مورد اعزام و اینکه چه رشته‌هایی اعزام شوند یا نشوند عرض کردم که حدود ۱۵۰ جلسه در اینجا برگزار کردیم. این جلسات با حضور وزارت ورزش و فدراسیون‌ها در کمیته المپیک شکل گرفت و در آن‌ها نظرات کارشناسی متعددی مطرح شد؛ طبیعتاً اختلاف‌نظرهایی هم وجود داشت. مواردی بود که ما نظری نداشتیم اما فدراسیون یا وزارت ورزش نظر داشتند. با وجود استقلال کمیته المپیک و اینکه مسئولیت اعزام به بازی‌ها با ماست به نظرات دیگران احترام گذاشتیم و در موارد اختلاف همراهی کردیم. موردی نبود که وزارت ورزش نظری داشته باشد و ما به آن عمل نکنیم؛ در نهایت هم تصمیم‌ها به‌صورت جمعی گرفته شد.



علی نژاد در مورد رشته بسکتبال و حواشی مربوط به آن ادامه داد: در دو جلسه‌ای که یکی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگری در اوایل خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد درباره هر رویداد نکات کارشناسی مطرح شد. دو صورت‌جلسه مربوط را منتشر کردیم و مشخص است چه کسانی در آن‌ها حضور داشتند. نظر ما اعزام تیم بسکتبال پنج‌نفره مردان و تیم‌های سه‌نفره مردان و زنان بود. برای بسکتبال پنج‌نفره و سه‌نفره هم مدال در نظر گرفته شده بود. صورت‌جلسه‌ها منتشر شده و از جلسات نیز تصویربرداری کرده‌ایم.

دبیر کمیته ملی المپیک درباره نتیجه ضعیف تیم امید گفت: این اتفاق بارها تکرار شده و در این دوره هم پیش‌بینی می‌شد که چنین شرایطی پیش بیاید. وقتی باشگاه‌ها بازیکنان را در اختیار تیم قرار نمی‌دهند طبیعتاً نمی‌توان انتظار زیادی داشت. اقای عبدی سرمربی تیم ملی امید پیش از اعزام و در فرودگاه امام خمینی گفت اگر شرایط به همین شکل باشد شاید بهتر باشد تیم اصلاً اعزام نشود.



وی افزود: با این حال مسئولیت فنی رشته از صفر تا صد بر عهده فدراسیون است. ما هم تلاش کردیم شرایط مناسبی فراهم کنیم از جمله برای تأمین امکانات و هماهنگی با باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها. همچنین تلاش کردیم بازیکنانی که خارج از ایران بودند در نخستین فرصت به تیم ملحق شوند تا مشکل خاصی از نظر امکانات وجود نداشته باشد. اگر شرایط بهتر بود می‌توانستیم برنامه‌های ویژه‌تری هم در نظر بگیریم.

دبیر کمیته ملی المپیک درباره شرایط اعزام به بازی‌های داخل سالن آسیای ریاض گفت: دیروز با شورای المپیک آسیا تماس گرفتیم تا از تصمیم آن‌ها مطلع شویم. فعلاً منتظریم ببینیم شرایط به چه شکل پیش می‌رود. درباره اعزام خودمان هم موضوعات مختلفی مطرح است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شرایط جنگی است. باید زمان بگذرد و شرایط را بررسی کنیم. در هر صورت سلامت و امنیت ورزشکاران و کادر فنی برای ما بسیار مهم است و تصمیم‌ها را با مشورت و متناسب با شرایط می‌گیریم.



وی افزود: پراکندگی محل برگزاری مسابقات و تنوع رشته‌ها هم باعث می‌شد کمتر یکدیگر را ببینیم. مسابقات در شهرهای مختلف برگزار می‌شد و رفت‌وآمد میان آن‌ها دشوار بود. با این حال حضور دوستانی که آنجا بودند فرصت خوبی فراهم کرد تا کادر خبری در کنار تیم باشد.



علی نژاد اضافه کرد: درباره حضور خبرنگاران و هزینه‌های رسانه‌ای هم انتقادهایی مطرح شد اما ما باور داریم خبرنگاران می‌توانند بخشی از کادر همراه در رویدادهای بزرگی مثل المپیک باشند. از دوستانی که حضور داشتند تشکر می‌کنم.

علی‌نژاد در ادامه درباره وظایف هیئت اجرایی گفت: اعضای این هیئت با رأی مجمع انتخاب می‌شوند و مسئولیت راهبری کلی امور کمیته ملی المپیک را بر عهده دارند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از بودجه کمیته در سال ۱۴۰۵ به این رویداد اختصاص یافته است حضور و مشارکت اعضای هیئت اجرایی در امور مربوط به کاروان، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیش و پس از مسابقات بر اساس وظایفی است که اساسنامه برای آن‌ها تعیین کرده است.



وی خاطرنشان کرد: اعضای هیئت اجرایی هم تصمیم‌گیر هستند و هم بر روند امور نظارت دارند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. کاروانی متشکل از حدود ۵۲۰ نفر در ۳۸ رشته ورزشی برای کسب بهترین نتیجه به این رویداد اعزام شد؛ بنابراین تصمیم‌ها را نمی‌توان به‌صورت فردی گرفت و مسائل باید به‌شکل جمعی بررسی و حل‌وفصل شوند.



وی افزود: اعضای هیئت اجرایی در رسیدگی به موضوعات بین‌المللی و امور کاروان نیز به کمیته کمک می‌کنند. مسئولان اجرایی رویداد در کنار ما بودند تا خدمات مناسبی به ورزشکاران و اعضای کاروان ارائه شود. همچنین برای انجام برخی مسئولیت‌های ویژه افرادی بر اساس وظایف و کارهایی که بر عهده داشتند در نظر گرفته شده بودند.

علی نژاد ادامه داد: در ارزیابی عملکرد کاروان رقم ۳۵ درصد را نباید ناچیز دانست. ما از نظر جمعیت چهاردهمین کشور بودیم و از نظر مدال‌آوری در جایگاه ششم قرار گرفتیم؛ این موضوع نشان‌دهنده کیفیت عملکرد کاروان است. البته کاروان ما از چارچوب کیفی اولیه فراتر رفت چون معیارهای توسعه‌ای و حمایتی نیز در ارزیابی آن لحاظ شد. اگر قرار بود تنها کیفیت مدنظر باشد شیوه انتخاب کاروان متفاوت می‌بود.



وی افزود: درباره بسکتبال هم توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. وظیفه کمیته المپیک رسیدگی به موضوعات کلان و عمومی است؛ مسائل تخصصی هر رشته در حیطه مسئولیت فدراسیون مربوطه قرار دارد. کمیته نه ظرفیت تخصصی بررسی ۴۵ رشته ورزشی را دارد و نه چنین ادعایی می‌کند. البته اطلاعات موجود را بررسی کردیم و در اختیار فدراسیون گذاشتیم.



دبیر کمیته ملی المپیک در خصوص اتفاقات رخ داده در مورد فاطمه محیطی زاده گفت: درباره کفش ورزشکار نیز باید توضیح داد که مقررات مربوط به کفش را فدراسیون جهانی آن رشته تعیین می‌کند؛ این موضوع در مقررات خود بازی‌ها تصریح نشده و مسابقات تابع قوانین فدراسیون جهانی است. مقررات به‌روزرسانی شده بود اما به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در آن بخش به آن توجه نکرده‌اند. با این حال بررسی تخصصی تجهیزات هر رشته بر عهده فدراسیون همان رشته است. نه کمیته المپیک و نه مرکز نظارت نمی‌توانند کفش ورزشکاران همه رشته‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی کنند مسئولیت اصلی در این زمینه با فدراسیون مربوطه است.

علی نژاد درباره برخورد با فدراسیون‌هایی که نتوانستند به وعده کسب مدال عمل کنند گفت: بسیاری از رشته‌هایی که در ناگویا حضور داشتند و مدال نگرفتند اساساً وعده‌ای برای کسب مدال نداده بودند. بنابراین نباید تصور کرد هر رشته‌ای که مدال نگرفته حتماً وعده داده بوده است. البته مواردی هم بود که کسب مدال پیش‌بینی شده بود اما محقق نشد. تا جایی که به یاد دارم در بخش مدال طلا موردی نداشتیم که فدراسیونی وعده طلا داده باشد و به آن نرسد.



وی افزود: این‌طور نیست که اگر از پنج فدراسیون صحبت می‌کنیم منظورمان این باشد که هر پنج فدراسیون وعده مدال طلا داده و آن را نگرفته‌اند. ضمن اینکه در رشته‌های رزمی نتیجه فقط به عملکرد ورزشکار بستگی ندارد و قرعه هم اهمیت دارد. حضور ورزشکاران کره‌جنوبی که خاستگاه این رشته است نشان می‌دهد سطح رقابت چقدر بالاست و کار آسانی نیست.



دبیر کل کمیته ملی المپیک ادامه داد: البته توضیح داده‌ام که در آینده نحوه حمایت از رشته‌هایی که عملکرد خوبی نداشته‌اند حتماً متفاوت خواهد بود و حمایت کمتری دریافت خواهند کرد اما اینکه این موارد منتشر شود یا نه موضوع دیگری است. به نظر من انتشار جزئیات به مصلحت نیست و بعضی مسائل باید در داخل حل‌وفصل شود. تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان‌تر هم در اختیار من نیست.

علی نژاد در مورد عضویت در هیئت اجرایی انجمن همبستگی ورزش های کشورهای اسلامی گفت: در واقع خبر این موضوع زیر سایه بازی‌های آسیایی گم شد. ما در این دوره در کمیته ملی المپیک فرایندی را پیش بردیم که به‌نظرم موفق‌ترین دوره فعالیت کمیته در حوزه بین‌الملل بود؛ فرایندی که به دستاوردهای متعددی در کسب کرسی‌های بین‌المللی انجامید.



وی افزود: این روند از روسیه آغاز شد؛ جایی که ایران ریاست کمیته آسیایی را بر عهده گرفت و به عضویت هیئت اجرایی درآمد. همچنین ایرانیان بیشترین کرسی‌ها را در کمیسیون‌ها و شوراهای کمیته المپیک آسیا به دست آوردند. پس از آن این روند جدی‌تر، فنی‌تر و حرفه‌ای‌تر ادامه یافت و به نقطه اوج خود رسید که آنهم کسب کرسی و عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک بود. جایگاهی که پس از ۲۱ سال بار دیگر نصیب ایران شد.



علی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه همین دیپلماسی بین‌المللی پس از هشت سال توانستیم دوباره به عضویت هیئت اجرایی سازمان همبستگی اسلامی درآییم. این سازمان در چارچوب همکاری کشورهای اسلامی فعالیت می‌کند و ۵۷ کشور عضو آن هستند. سازمان همبستگی اسلامی در دیپلماسی عمومی ورزشی جهان نقش مهمی دارد و مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از کشورهایی است که بر پایه اشتراکات دینی گرد هم آمده‌اند. ایران حدود هشت سال در این مجموعه مسئولیتی نداشت. پیش از آن، آقای افشارزاده از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ در این جایگاه حضور داشتند و برای ایشان آرزوی سلامتی دارم. سرانجام، حدود یک ماه‌ونیم پیش و در انتخاباتی که در طائف برگزار شد، این جایگاه را دوباره به دست آوردیم. اهمیت این موفقیت در آن است که می‌توانیم با برنامه‌هایی که داریم، به تقویت روابط میان کشورهای اسلامی از مسیر ورزش کمک کنیم، روابط خود را با ۵۶ کشور دیگر گسترش دهیم و در تصمیم‌گیری‌های این سازمان نقش مؤثرتری داشته باشیم. مقر سازمان در عربستان سعودی است و ریاست آن را وزیر ورزش عربستان، عبدالعزیز، بر عهده دارد. این موفقیت در شرایط کنونی و با وجود مسائل منطقه‌ای به دست آمد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دیپلماسی ورزشی ما عملکرد موفقی داشته و روابط ما با کشورهای دوست و برادر اسلامی خوب است. چون درباره سازمان همبستگی اسلامی پرسیدید، خواستم این توضیحات را هم ارائه کنم.