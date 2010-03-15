پیروزی پرگل رئال مادرید و بارسلونا / درخشش "هیگواین" و "مسی"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حالی که در زمین وایادولید بازی می کرد، با نتیجه پرگل 4 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. کریستیانو رونالدو (28) و هیگواین (45، 52 و 65) برای رئال مادرید گلزنی کردند و آلبیول، دیگر بازیکن رئال، تک گل تیم میزبان را در دقیقه 58 وارد دروازه خودی کرد.

بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با سه گل مقابل والنسیا به برتری رسید. لیونل مسی هر سه گل بارسا را در دقایق 56، 81 و 82 به ثمر رساند. مادورو از تیم والنسیا در دقیقه 69 این دیدار با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* راسینگ سانتاندر صفر - رئال زاراگوزا صفر

* آلمریا یک - مالاگا صفر

* تنه ریف 4 - اسپانیول یک

* ویارئال 2 - خه رس صفر



این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* آتلتیکومادرید - اوساسونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 65 امتیاز - تفاضل 50+

2- بارسلونا 65 امتیاز - تفاضل 48+

3- والنسیا 47 امتیاز

4- سویا 44 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18 - تنه ریف 23 امتیاز

19- وایادولید 20 امتیاز

20- خه رس 15 امتیاز