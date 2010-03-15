47 هزار عدد مواد محترقه در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران درسمنان گفت: 181 کیلوگرم مواد مورد نیاز ساخت توپچه نیز در این مدت در استان سمنان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به اینکه در این ارتباط 15 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند، گفت:41 نفر از افرادی که در ارتباط با مسائل چهارشنبه آخر سال دارای سابقه هستند نیز به ناجا فراخوانده و توجیه شده اند.
به گفته وی، 150 واحد صنفی نیز که در رابطه با عرضه اینگونه محصولات فعالیت داشته اند در استان سمنان مورد بازرسی قرار گرفته اند.
سردار نصری ادامه داد: در بازدید از واحد های صنفی 2 واحد صنفی پلمپ شده است.
وی تصریح کرد:خانوادهها موظفند که فرزندانشان را در این زمینه توجیه کنند و در صورت شناسایی افراد توزیعکننده مواد محترقه آنها را به پلیس معرفی کنند تا با آنها به طور قانونی رفتار شود.
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