47 هزار عدد مواد محترقه در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران درسمنان گفت: 181 کیلوگرم مواد مورد نیاز ساخت توپچه نیز در این مدت در استان سمنان کشف و ضبط شده است .

وی با اشاره به اینکه در این ارتباط 15 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند، گفت:41 نفر از افرادی که در ارتباط با مسائل چهارشنبه آخر سال دارای سابقه هستند نیز به ناجا فراخوانده و توجیه شده اند .

به گفته وی، 150 واحد صنفی نیز که در رابطه با عرضه اینگونه محصولات فعالیت داشته اند در استان سمنان مورد بازرسی قرار گرفته اند.

سردار نصری ادامه داد: در بازدید از واحد های صنفی 2 واحد صنفی پلمپ شده است.

وی تصریح کرد:خانواده‌ها موظفند که فرزندانشان را در این زمینه توجیه کنند و در صورت شناسایی افراد توزیع‌کننده مواد محترقه آنها را به پلیس معرفی کنند تا با آنها به طور قانونی رفتار شود.