ارزش اقتصادی میدان گازی «تخته» ۴۵ میلیارد دلار برآورد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید محی‌الدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی با تشریح جزئیات کشف میدان گازی «تخته» گفت: این میدان در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال‌غرب شهر خنج و حدود ۳۵ کیلومتری میدان‌های گازی قدیمی «شانول» و «هما» قرار دارد.

وی با بیان اینکه حجم گاز درجای این میدان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد فوت‌مکعب است توضیح داد: با احتساب ضریب بازیافت ۷۲ درصد، حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد فوت‌مکعب از این حجم قابل برداشت است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه گاز میدان «تخته» شیرین است، تصریح کرد: گاز این میدان‌ به فرایند شیرین‌سازی نیاز ندارد، ازاین‌رو در مراحل توسعه و فرآورش، مسیر کوتاه‌تری نسبت به میدان‌های گازی ترش طی می‌کند.

معادل ۱۵ سال تولید یک فاز پارس جنوبی

جعفری حجم گاز قابل برداشت میدان «تخته» را معادل حدود ۱۵ سال تولید یک فاز استاندارد پارس جنوبی دانست و یادآور شد: این میزان ذخیره می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین گاز کشور ایفا کند.

وی طول میدان «تخته» را حدود ۵۰ کیلومتر و عرض آن را حدود ۴ کیلومتر اعلام و تشریح کرد: این میدان از نظر پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای اکتشافی کشف‌شده در ۲۰ سال اخیر است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به پیچیدگی‌های زمین‌شناسی این میدان توضیح داد: تکرارشدگی‌های متعدد لایه‌ها و گسل‌خوردگی‌های موجود در بخش‌های بالادست مخزن، عملیات اکتشاف را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده بود؛ بااین‌حال، حفاری چاه اکتشافی تا عمق حدود پنج کیلومتری زیر زمین ادامه یافت و با ورود به مخزن، در ضخامت حدود ۴۵۰ متر، حجم قابل توجهی گاز کشف شد.

۲۰ میلیون بشکه میعانات قابل استحصال

جعفری همچنین از وجود ۲۷ میلیون بشکه میعانات گازی در میدان «تخته» خبر داد و یادآور شد: حدود ۲۰ میلیون بشکه از این میزان قابل استحصال است که در کنار ذخایر گازی، ارزش اقتصادی این میدان را به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رساند.

وی درباره مدت‌زمان عملیات اکتشافی این میدان بیان کرد: عملیات حفاری چاه اکتشافی «تخته» به‌تنهایی حدود ۱۷ ماه زمان برد و پس از تکمیل عملیات اکتشافی و انجام آزمایش‌های نهایی، داده‌های به‌دست‌آمده به‌طور دقیق بررسی شد.

«تخته»؛ یک کشف کاملاً ایرانی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ایرانی‌بودن فرایند اکتشاف میدان «تخته» گفت: همه مراحل اکتشاف، از مطالعات زمین‌شناسی و فعالیت‌های ژئوفیزیکی تا عملیات حفاری، با استفاده از توان نیروهای ایرانی انجام شده است.

جعفری افزود: فناوری، تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در این عملیات نیز ایرانی است و در بخش‌های فنی، تجهیزاتی و مهندسی، به حضور نیروها و شرکت‌های خارجی نیازی نبوده است.

وی میدان گازی «تخته» را کشفی کاملاً ایرانی دانست و تأکید کرد: این دستاورد نشان می‌دهد ظرفیت فنی، مهندسی و تخصصی کشور در حوزه اکتشاف نفت و گاز به سطحی رسیده است که می‌توان پروژه‌های پیچیده اکتشافی را بدون وابستگی به بخش خارجی به سرانجام رساند.