بندر بوشهر مستعد گسترش صادارت و واردات ایران و قطر است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شیخ محمدبن عبدالرحمان آل ثانی بعداز ظهر سه شنبه در جریان بازدید از قابلیتهای استان بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران با بیان اینکه استان بوشهر دارای فرصت های زیادی در زمینه صادرات و پرورش آبزیان، کشاورزی و صنعت است، افزود: دولت قطر در حال توسعه طرح مواد غذایی است و استان بوشهر بدلیل موفقیت خوب جغرافیایی و بندری می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

وی اظهار داشت: آنچه که برای قطر دارای ارزش و اهمیت است مراحل صادرات بندری است که با توجه به بررسی های انجام شده این وضعیت در استان بوشهر مطلوب است .

نماینده ویژه و تام الاختیار وزیر روابط بین الملل و امور تجارت خارجی قطر با بیان اینکه با هدف بررسی موفقیت های استان بوشهر به این استان سفر کرده ایم، گفت: با ارائه گزارش این سفر به وزیر روابط بین الملل و امور تجارت خارجی قطر زمینه حضور هیئت کارشناسان تخصصی در آینده در استان بوشهر فراهم شود .

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز در جریان این بازدید گفت: در اجرای سیاستهای کلی نظام مبتنی بر توسعه ارتباطات با کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای همسایه، استان بوشهر نیز ارتباطات گسترده ای را با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کشور قطر در دستور کار قرار داده است .

رسول زارعی افزود: در همین راستا مراودات هیئت های تجاری و کارشناسی بین دو کشور ایجاد شده است.