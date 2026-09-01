کیفیت رژیم غذایی یا کاهش کالری؛ کدام برای لاغری اهمیت بیشتری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، تیمی به سرپرستی دکتر «توماس کیسرلینگ»، استاد پزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی، ۳۶۰ بزرگسال مبتلا به چاقی را به مدت دو سال تحت نظر گرفتند.

نیمی از آنها به برنامه ای به سبک رژیم غذایی مدیترانه ای اختصاص داده شدند که بر چربی های سالم، غلات کامل، میوه ها و سبزیجات تاکید می کرد، در حالی که کربوهیدرات های تصفیه شده و غذاهای فرآوری شده را محدود می کرد.

نیمی دیگر از رژیم WeightWatchers استفاده کردند که در درجه اول بر کاهش کالری تمرکز داشت و در عین حال بر مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات تاکید داشت.

پس از دو سال، هر دو گروه حدود ۴ درصد از وزن بدن خود را از دست دادند. اما گروه مدیترانه ای بهبود قابل توجهی در کیفیت رژیم غذایی داشتند.

محققان معتقدند رژیم غذایی مدیترانه‌ای نقشه‌ای واضح برای انتخاب‌های غذایی سالم و مغذی ارائه می‌کند.

کیسرلینگ گفت: «این رژیم غذایی مستقیماً به علل زمینه‌ای بیماری‌های مزمن، دیابت و بیماری‌های قلبی با دادن چربی‌های سالم بیشتر، غذاهای کامل و کربوهیدرات‌های ناسالم کمتر، که برای کاهش این موارد کلیدی هستند، مرتبط است.»

محققان گفتند برای درک اینکه چگونه کیفیت رژیم غذایی بر پیامدهای سلامت مرتبط با چاقی تأثیر می گذارد، تحقیقات بیشتری لازم است.

در همین حال، آنها گفتند که این یافته ها نشان می دهد که برنامه های کاهش وزن باید تاکید بیشتری بر کیفیت رژیم غذایی داشته باشند.