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۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت

پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت

کتاب "پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت" گردآوری خلیل رستمخانی از سوی انتشارات بازتاب نگار با شمارگان 750 نسخه در 216 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- سیاسی: در این کتاب کوشیده شده ‌است با ارائه برخی از نگرشهای نو به نظریه‌ها و بحثهای مربوط به امپریالیسم نگاهی انتقادی به این مقوله انداخته شود.


این کتاب از مقالات نویسندگان متعددی تشکیل شده ‌است که از آن میان می‌توان به ویلیام کی.تب، جان بلامی فاستر، لئو پانیچ، سم گیندین، امانوئل والرستاین، سمیر امین، رعدالقدیری،‌ فرید محمدی و توبیاس بادر اشاره کرد.

کار ترجمه این مقالات که زیر نظر رستمخانی انجام گرفته بهرام معلمی، شهریار خواجیان، اکبر معصوم بیگی، ع.بهار و فیروزه مهاجر به عهده داشته‌اند.

بخش اول کتاب مقاله‌ها به تحلیل وضع امپریالیسم در شرایط امروز و نیز برخی بحثهای جدل انگیز از جمله نظریه نگری-هارت در این زمینه می‌پردازد.

مقاله‌های بخش دوم به معرفی وتشریح شماری از موسسه‌ها و افراد شاخص نومحافظه‌کاری اختصاص دارد که در پیشبرد سیاستهای آمریکا نقشهای مهمی ایفا می‌کنند.

برخی از عناوین مقاله‌های کتاب پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت عبارت است از پس از نولیبرالیسم؟، عصرجدید امپریالیسم، سرپرستی سرمایه جهانی، امپراتوری و توده و ازمانیفست کمونیست تا امپراتوری.

کد مطلب 1052847

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