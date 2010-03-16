استقرار 65 پایگاه اورژانس در جاده های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد مهدی ناصحی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: مازندران در ایام نوروز پذیرای 13 میلیون گردشگر بوده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان به طرح های امدادی در جاده های مواصلاتی استان است.

وی خاطر نشان کرد: 65 پایگاه اورژانس، شش مرکز پیام و شش مرکز سلامت در ایام نوروز در خدمت شهروندان و گردشگران بوده و مجموعا هزار و 70 نفر در ایام تعطیلات سال نو از خانواده علوم پزشکی استان اقدام به تامین سلامت گردشگران می کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به فعال بودن ستاد هدایت درمان به صورت شبانه روزی در استان بیان کرد: تعداد پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها در ایام نوروز افزایش خواهد یافت و پزشکان بدون اجازه معاون دارویی دانشگاه اجازه مرخصی را ندارند.

این مسئول از استقرار 100 درصدی پزشک خانواده و سیستم ارجاع در روستاها خبر داد و افزود: طرح پزشک خانواده به صورت آزمایشی در شهرهای رامسر و نکاء در سال 89 اجرایی می شود.

ناصحی به وجود 21 بیمارستان در مازندران اشاره کرد و افزود: عمده این مراکز درمانی دارای قدمتی بالای 40 سال بوده که در لیست بیمارستان های جایگزین قرار دارند که اکنون پنج بیمارستان جایگزین در مازندران در حال ساخت است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران نیز با اشاره به 17 مورد آسیب به چشم و 30 مورد آسیب به دست و پا در چهارشنبه سوری سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته 39 مورد بازی با ترقه ، هفت مورد نارنجک ، سه مورد بمبهای دست ساز عوامل ایجاد حادثه بودند.



سبحان بهرامی در رابطه با ایستگاه های سلامت استان اظهار داشت: شش ایستگاه سلامت در راه های ورودی و خروجی در شهرهاس رامسر ، چالوس ، آمل ، سوادکوه ، جاده کیاسر و گلوگاه مستقر خواهند شد که برای راهنمایی مسافران و ارائه خدمات سطح اول است.



احمد بزرگی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: شلوغی بیمارستان های دولتی در ایام تعطیل به علت بسته بودن مراکز خصوصی است و امسال نظارت ها بیشتر از سال گذشته صورت می گیرد و کلیه بیمارستان ها از نظر پوشش حضور پزشک متخصص در بیمارستان به طور فعال اجرا خواهد شد.



محمدرضا میرزایی ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز اظهار داشت : 24 گروه کشیک در 16 شهرستان تابعه از ابتدای اسفند ماه تا پایان 15 فروردین به مدت 45 روز فعالیت خواهند داشت .



وی گفت: هر یک از این گروه ها در 21 روز ابتدای اسفند حداقل باید از 20 اماکن مواد غذایی بازدید به عمل می آوردند که در این خصوص 10 هزار و 850 بازرسی صورت گرفته است.