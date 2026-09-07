رویکرد دولت پاکستان برای کمک به صلح و ثبات منطقه قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در دیدار عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان که در استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از مواضع دولت و ملت پاکستان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران طی تحولات و جنگهای اخیر اظهار کرد: ایران و پاکستان از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی برخوردارند و این پشتوانه، ظرفیت کمنظیری برای توسعه روابط دو کشور فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش پاکستان در تلاشهای دیپلماتیک در تحولات اخیر افزود: رویکرد دولت پاکستان و پیگیری مقامات ارشد این کشور برای کمک به صلح و ثبات منطقه قابل تقدیر است و تبادل هیأتها میان دو کشور نیز نشاندهنده اراده مشترک برای توسعه همهجانبه روابط است.
استاندار تهران با تشریح ظرفیتهای پایتخت گفت: تهران یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی، علمی، دانشگاهی و فناورانه کشور است و تمرکز بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای تجاری، فرصتهای گستردهای برای همکاری با پاکستان فراهم کرده است.
معتمدیان با اشاره به استقرار ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در تهران افزود: ظرفیت اتاق بازرگانی تهران، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و بندر خشک آپرین میتواند در توسعه تجارت، ترانزیت و تأمین کالا میان ایران و پاکستان نقش مؤثری ایفا کند.
وی تکمیل اتصال ریلی میان دو کشور، تسهیل مبادلات مرزی و حرکت به سمت حمل یکسره کالا را از دیگر ظرفیتهای توسعه روابط اقتصادی دو طرف عنوان کرد.
معتمدیان همچنین از آمادگی استانداری تهران برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، گردشگری، صنعتی، علمی و فناوری استان و گسترش ارتباط مستقیم با شهرها و ایالتهای بزرگ پاکستان خبر داد.
در ادامه این دیدار، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان تهران، از برنامه کشورش برای معرفی فرصتهای تهران به سرمایهگذاران پاکستانی و گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و مردمی میان دو طرف خبر داد.
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