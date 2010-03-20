منصور وفایی از پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه‌ای پیش از این از برپایی نمایشگاهی در برلین به مناسبت نوروز خبر داده بود اما این نمایشگاه به دلیل نیاز به فضای بزرگتر برگزار نمی‌شود.

وی در توضیح این موضوع به خبرنگار مهر گفت: چون تابلوهای من بزرگ و در ابعاد یک در دو متر هستند به سالنی نیاز داریم که بتواند گنجایش نمایش این 28 پرده را داشته باشد که به همان میزان هزینه اجاره چنین نگارخانه‌ای خیلی گران است و بنیاد فردوسی به عنوان بخش خصوصی توان پرداخت این اجاره را ندارد.

وفایی افزود: حتی من گفتم هزینه هواپیما و هتل را خودم پرداخت می‌کنم اما بنیاد همچنان نمی‌تواند اجاره سالن بزرگ را بدهد.