  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

آثار منصور وفایی در برلین نمایش داده نمی‌شوند

آثار منصور وفایی در برلین نمایش داده نمی‌شوند

نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای منصور وفایی که قرار بود به مناسبت نوروز در برلین نمایش داده شوند به دلیل بزرگی تابلوها و نیاز به فضای گسترده در برلین نمایش داده نمی‌شوند.

منصور وفایی از پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه‌ای پیش از این از برپایی نمایشگاهی در برلین به مناسبت نوروز خبر داده بود اما این نمایشگاه به دلیل نیاز به فضای بزرگتر برگزار نمی‌شود.

وی در توضیح این موضوع به خبرنگار مهر گفت: چون تابلوهای من بزرگ و در ابعاد یک در دو متر هستند به سالنی نیاز داریم که بتواند گنجایش نمایش این 28 پرده را داشته باشد که به همان میزان هزینه اجاره چنین نگارخانه‌ای خیلی گران است و بنیاد فردوسی به عنوان بخش خصوصی توان پرداخت این اجاره را ندارد.

وفایی افزود: حتی من گفتم هزینه هواپیما و هتل را خودم پرداخت می‌کنم اما بنیاد همچنان نمی‌تواند اجاره سالن بزرگ را بدهد.

کد مطلب 1053334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها