آغاز عملیات چند طرح عمرانی و صنعتی در ملکان و لیلان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، عصر امروز سه‌شنبه سوم شهریورماه در جریان سفر به جنوب استان، با حضور در شهرستان لیلان، عملیات اجرایی مجتمع اداری این شهرستان را آغاز کرد.

سرمست هدف از اجرای مجتمع اداری لیلان را تجمیع خدمات دستگاه‌های دولتی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عنوان کرد و بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید داشت.

مجتمع اداری و ساختمان جدید فرمانداری لیلان با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

در ادامه این سفر، عملیات اجرایی شهرک مسکونی فرهنگیان شهر مبارک در شهرستان ملکان نیز آغاز شد. این شهرک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و در قالب ۷۴۰ قطعه طراحی شده و ظرفیت اسکان یک هزار و ۵۰۰ خانوار را خواهد داشت.

ارزش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

همچنین خط تولید روغن موتور و روان‌کننده‌های صنعتی در شهرک صنعتی ملکان با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید. این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و یک مدرسه خیرساز نیز از دیگر برنامه‌های سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان لیلان بود.