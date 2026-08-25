فرماندار عسلویه: مسیر توسعه و پیشرفت در عسلویه شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه شنبه در این آیین افتتاحیه پروژههای عمرانی شهرداری عسلویه اظهار کرد: در این ١٨ ماه گذشته که من به عنوان یک خدمتگذار در خدمت مردم شریف عسلویه بوده ام همه شهرداران، شوراها، دهیاران، ائمه جمعه و جماعات و مردم خوب و باوفای شهرستان، مرزداران بسیار مطمئن و خوب این منطقه، نشان دادهاند که تمایل دارند شهرستان توسعه پیدا کند.
فرماندار عسلوی افزود: توسعه، نه فقط از باب پروژههای عمرانی این امنیتی که برقرار است و مسیری که انتخاب شده است برای دگرگونی و تحول در شهرستان خوب پیش می رود که باید تحول خواهی را در مدیران تقویت و تغییر در مدیران ایجاد کنیم که کار آغاز شده است.
وی بیان کرد: این مسیری که انتخاب شده است برای پیشرفت عمرانی و آبادی شهرستان عسلویه ادامه خواهد داشت.
فرماندار عسلویه بیان کرد: امروز ۴۶ پروژه شهری با اعتبار ۴۶۵ میلیارد تومان فقط در شهر عسلویه، نشان میدهد که شهر آینده درخشانی خواهد داشت البته که نیاز است به همراهی، همگامی و همافزایی؛ که بایستی آن را تقویت کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای عمرانی در شهر عسلویه اظهار کرد : یکی از پروژههای مهم و حائز اهمیت که عملیات اجرایی آن امروز آغاز میشود، پروژه بلوار شهدا است.
فرماندار عسلویه افزود: این پروژه از میدان شهدا تا میدان محمد رسولالله(ص) اجرا خواهد شد و با تکمیل آن، یکی از گرههای ترافیکی شهر عسلویه برطرف شده و مسیر تردد در این محدوده از بنبست خارج میشود.
فرماندار عسلویه با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه در راستای ارتقای ایمنی و روان سازی تردد در شهر گفت: پروژه بلوار شهدا پیش از این در کارگروه پدافند غیرعامل مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و اجرای آن از اهمیت ویژهای برای شهر عسلویه برخوردار است.
پاسالار همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای شهری و رفع گرههای ترافیکی از مطالبات مهم مردم است و دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری باید با برنامهریزی و جدیت، زمینه اجرای هرچه سریعتر این پروژهها را فراهم کنند.
در ادامه مهندس جمالی شهردار شهر عسلویه توضیحاتی در خصوص آغاز و عملیات اجرایی این پروژه ها ارائه داد.
همزمان با هفته دولت، ۶۵ پروژه عمرانی شهرداری عسلویه با اعتبار ۴۶۵ میلیارد تومان با حضور فرماندار عسلویه، جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از این پروژهها آغاز شد.
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