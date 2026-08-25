به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی افزود: مجتمع فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری که با نام خانه فرهنگ و هنر و با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در منطقه چغاخور شهرستان بروجن ساخته شده است، نخستین یادمان فرهنگی ایجاد شده به نام چهره‌های برجسته فرهنگی و ادبی استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مراحل اجرای این طرح از سال 1399 آغاز و کلنگ احداث آن در نیمه نخست سال 1400 در روستای دستگرد چغاخور با حضور مسئولان کشوری و استانی به زمین زده شد، تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، مراحل عمرانی این مجتمع فرهنگی و هنری را در زمینی به وسعت یک هزار متر مربع و زیربنای 957 متر مربع در مدت پنج سال به پایان رسانده است و این بنا در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

فرجی یادآور شد: این بنا در 2 طبقه احداث شده و فضاهایی همچون نگارخانه، سالن همایشی، بخش سمعی و بصری و کارگاه‌های شعر و فعالیت‌های فرهنگی در آن قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اعتبار هزینه شده برای ساخت این یادمان را تاکنون بیش از 834 میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی و استانی و همچنین اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برشمرد و گفت: مراحل تجهیز این بنا هم از مدتی قبل آغاز شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این بنا را ۳۲۶ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تلاش می‌شود این ساختمان که با معماری ویژه نمادی از فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری بوده و به نام یکی از مفاخر ادبی استان احداث شده است، تا پایان امسال به طور کامل تجهیز و برای اجرای برنامه‌های مختلف همایشی و نمایشگاهی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و هنری آماده شود.

فرجی ساخت یادمان‌ها و بناهای فرهنگی با نام مفاخر و چهره‌های برجسته و اثرگذار را راهی برای بیان و حفظ بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ کشور دانست و تصریح کرد: آنچه امروز با نام این افراد و با یاد اقدامات و خدمات آنان پایه‌گذاری شود، ترسیم فرهنگ برای آیندگان و ایجاد غرور فرهنگی و ملی است.

وی با بیان اینکه احترام به گذشتگانی که عمر خود در اعتلای فرهنگ و هنر کشور صرف کرده‌اند، بازتابی از هویت و پاسداشت ریشه‌های فرهنگی جامعه است، اظهار داشت: بنای داراب افسر بختیاری سرآغاز تلاشی است تا در آینده بتوان با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم فرهنگ‌دوست استان، یادمان‌های دیگری با نام مفاخر چهارمحال و بختیاری ایجاد کرده و جریانی از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی را به وجود آورد.

گفتنی است، داراب افسر بختیاری در سال 1279 هجری شمسی در منطقه چغاخور دیده به جهان گشود و چنان در سرودن اشعار بختیاری اهتمام ورزید که از وی به عنوان پدر شعر بختیاری یاد می‌شود.

این شاعر نامدار سرانجام در مهر 1350 در اصفهان درگذشت و در تکیه بختیاری‌های آرامستان تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.