کاظمی: ۲۴۰۰ مدرسه در یک سال ساخته شد؛ آموزش و پرورش پیشران آینده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه سه‌شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای جنگ اخیر، گفت: با آموزش و پرورش مطلوب همچنان فاصله داریم و برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ در این حوزه، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی‌تر هستیم.

وی آموزش و پرورش را زیربنای آینده کشور دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده ایران است و نباید این دستگاه را در ردیف سایر دستگاه‌های اجرایی و به عنوان یک مجموعه معمولی دید.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه آیینه وضعیت آینده جامعه است، گفت: اگر می‌خواهیم حال و روز یک محله، شهر یا کشور را ببینیم، باید به مدرسه آن نگاه کنیم؛ نشاط، پویایی، تحرک و ایمان حاکم بر مدرسه، بازتاب وضعیت همان جامعه است.

کاظمی ادامه داد: هر اصلاحی که قرار است در جامعه اتفاق بیفتد، باید از مدرسه آغاز شود و بخش قابل توجهی از گلایه‌هایی که امروز درباره خروجی‌های جامعه مطرح می‌شود، ریشه در غفلت یا کم‌توجهی به مدرسه، معلم و دانش‌آموز دارد.

وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: این نهضت فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و پنج محور شامل توسعه فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه فضاهای ورزشی، فعالیت‌های پرورشی و توانمندسازی معلمان را دنبال می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیرین، صنایع و نهادهای مختلف ساخته شده است که چنین اقدامی در تاریخ کشور سابقه ندارد.

کاظمی افزود: خیرین در این مسیر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت ایجاد کرده‌اند و بخش‌های مختلف صنعت نیز به این نهضت پیوسته‌اند؛ همچنین بیش از ۱۰۰ مجموعه در ساخت و تجهیز مدارس مشارکت داشته‌اند.

وی با اشاره به مشارکت صنایع پتروشیمی در مدرسه‌سازی گفت: اتحادیه پتروشیمی‌ها نیز ظرفیت قابل توجهی برای ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است.

تجهیز ۱۰ هزار کلاس درس به فناوری‌های روز

وزیر آموزش و پرورش توسعه فناوری در مدارس را از دیگر محورهای برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار کلاس درس با فناوری‌های روز در حال تجهیز است و برای اجرای این طرح مطالعات بین‌المللی گسترده‌ای انجام شده است.

کاظمی همچنین با اشاره به توسعه ورزش دانش‌آموزی اظهار کرد: ۶ هزار زمین چمن مصنوعی و ده‌ها استخر در کشور در حال احداث یا بهره‌برداری است.

وی افزود: در حوزه تربیتی نیز موضوعاتی مانند نماز، قرآن، تقویت هویت ملی و دینی و تربیت دینی و انقلابی دانش‌آموزان با جدیت دنبال می‌شود.

توانمندسازی ۹۵ درصد معلمان در روش‌های جدید آموزشی

وزیر آموزش و پرورش توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: سال گذشته حدود ۹۵ درصد معلمان در زمینه روش‌های جدید آموزشی توانمند شدند.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های آموزش هوش مصنوعی افزود: نزدیک به چهار میلیون دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند و ۲۵۰ هزار معلم نیز در این حوزه توانمند شده‌اند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی گفت: این موفقیت‌ها در شرایط جنگی و دشوار کشور رقم خورد و دانش‌آموزان المپیادی ایران با وجود بمباران‌ها از رقابت‌های علمی جهانی کنار نکشیدند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: دانش‌آموزان ایرانی با کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز در رشته‌های مختلف، از جمله هوش مصنوعی، به جایگاه نخست جهان دست یافتند.

کاظمی تأکید کرد: در کنار مشکلات و عقب‌ماندگی‌های موجود، نباید موفقیت‌ها و حرکت تحولی آموزش و پرورش را نادیده گرفت و این وزارتخانه مسیر طراحی‌شده بر اساس دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را با جدیت ادامه خواهد داد.

سرمایه انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی ایران است

وی با بیان اینکه فرزندان بالاترین سرمایه هر خانواده هستند، اظهار کرد: تنها عرصه‌ای که می‌توانیم با کشورهای ثروتمند و قدرت‌های بزرگ جهان رقابت کنیم، استعدادهای انسانی است که خداوند در اختیار همه انسان‌ها قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: رهبر شهید ما نیز به همین دلیل بر آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، مدرسه‌سازی و موضوع تربیت تأکید ویژه داشتند و امروز می‌توان گفت آموزش و پرورش به معنای واقعی در صدر توجهات قرار گرفته است.

کاظمی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، توجه راهبردی به آموزش و پرورش است، گفت: دولت حتی در اوج بحران‌ها نیز نگاه تحول‌آفرین خود به عدالت آموزشی را کنار نگذاشت.

وی با اشاره به خاطره‌ای از جنگ ۱۲ روزه گفت: در جریان این جنگ، برادرم به شهادت رسید و در شرایطی که درگیر مراسم تشییع و خاکسپاری ایشان بودیم، رئیس‌جمهور با من تماس گرفت و درباره جلسه‌ای با موضوع عدالت آموزشی سؤال کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: به رئیس‌جمهور گفتم در مسیر مشهد هستم، اما ایشان تأکید کردند نیازی نیست و خودشان جلسه را با معاونان وزارت برگزار خواهند کرد؛ این موضوع نشان می‌دهد حتی در اوج بحران نیز نگاه راهبردی به تحول در آموزش و پرورش فراموش نمی‌شود.

کاظمی ادامه داد: نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش شاید امروز به طور کامل دیده نشود، اما ۱۰ یا ۱۲ سال آینده خود را نشان خواهد داد؛ دانش‌آموزی که امروز در یک مدرسه مناسب و با تقویت معنویت، هویت ملی و دینی تربیت می‌شود، آینده کشور را خواهد ساخت.

چهار عامل مؤثر در موفقیت کشور در جنگ اخیر

وی با اشاره به شرایط کشور در جنگ اخیر اظهار کرد: اگر امروز در این میدان پیروز شدیم، این موفقیت حاصل عملکرد هماهنگ در چهار عرصه بود.

وزیر آموزش و پرورش نخستین عرصه را حوزه نظامی و دفاعی عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح و انتظامی با شجاعت در برابر دشمن ایستادگی کردند.

کاظمی افزود: ضلع دوم این موفقیت، تداوم خدمت‌رسانی دولت بود؛ در شرایط جنگی جریان خدمت متوقف نشد، سوخت و کالاهای اساسی تأمین شد و این امر نتیجه تدبیر استانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، حمایت قوای مختلف و همراهی مردم بود.

وی حضور و حمایت مردم را ضلع سوم این موفقیت دانست و گفت: مردم در این شرایط پای کار کشور و انقلاب ایستادند و باید با تمام وجود از آنها قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ضلع چهارم نیز عرصه دیپلماسی بود که در آن با همفکری، عقلانیت، خرد جمعی و در سایه رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، دستاوردهای مهمی برای کشور رقم خورد.

کاظمی تأکید کرد: آنچه در این چهار عرصه موجب موفقیت کشور شد، ایمان به خدا، وحدت و همدلی بود و باید این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم و با تمام وجود در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از دستاوردهای کشور، از قدرت دفاعی و موشکی گرفته تا پیشرفت‌های علمی و تربیت دانشمندان، محصول نظام تعلیم و تربیت است و به همین دلیل آموزش و پرورش باید در جایگاه واقعی خود، یعنی در صدر اولویت‌های کشور قرار گیرد.