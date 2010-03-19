بازگشت زمستان به اردبیل/ مسافران با تجهیزات کامل به اردبیل بروند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بارش برف که از ظهر پنج شنبه در مناطق سردسیری و برخی از شهرستانهای استان آغاز شده بود تا لحظه ارسال خبر در صبح امروزبا شدت ادامه داشته و رفته رفته نیز بر شدت آن افزوده می شود.

در حال حاضر ریزش برف توام با وزش باد سرد همراه شده و با ایجاد کولاک موجب سردی شدید هوای اردبیل و سایر شهرهای استان شده و در آخرین روزهای اسقندماه، چهره زمستانی به اردبیل بخشیده است.

بارش برف و باران و برودت هوا به دنبال ورود سامانه پر فشار و بارش زا از شمالغرب به کشورمان همراه بوده و هم اکنون برف سطح خیابانها و محورهای مواصلاتی اردبیل را بطور نسبی سفید پوش کرده است.

هم اکنون ریزش برف در شهرستان اردبیل از شدت بیشتری برخوردار است و در اکثر جاده های مواصلاتی و گردنه های سخت گذر و برف گیر استان ریزش رگباری و پراکنده برف گزارش شده و ساکنان منطقه را به استفاده از لباسهای ضخیم و وسایل گرامایشی مجبور کرده است.

بعد از دو روز هوای گرم و غبارآلود اردبیل زمستانی شد





پدیده برف و باران و برودت هوا در حالی رخ می دهد که در چند روز گذشته ساکنان این استان با پدیده وزش هوای گرم و تندباد غیر طبیعی توام با گرد و غبار با سرعت 133 کیلومتر در ساعت مواجه بودند، اما از شامگاه دیروز با قطع وزش باد و تندیاد دمای هوا در این استان و بویژه در شهرستان اردبیل بیش از 25 درجه کاهش یافت.



با افزایش سرعت تندباد و طوفان و نیز تداوم آن طی دو روز شهروندان اردبیلی شاهد بارش شدید خاک و سنگ ریزه از آسمان بوده و همین امر تردد در شهر و زندگی عادی مردم را به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار داده بود.





تند باد دو رور گذشته علاوه بر مغازه ها و اماکن مسکونی، شکستگی درختان سطح شهر، قطع برق، تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی و رانندگی، چراغهای روشنایی معابر عمومی و ... به چندین دستگاه خودرو نیز خسارات زیادی وارد آورد.



بارش برف تداوم دارد

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بارش برف و باران در طی دو روز آینده در قسمت عمده‌ای از نواحی استان خبر داد و اظهار داشت: با ورود سامانه بارش‌زا و ناپایدار از سمت شمال غرب به کشورمان از اواخر روز چهارشنبه بارش برف، باران و هوای مه آلود استان را فرا گرفته است.

رسول همتی با بیان اینکه این شرایط تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: این پدیده تا روز پایانی سال ادامه خواهد داشت و موجب ریزش برف در نقاط سردسیر و باران در نقاط گرمسیر استان خواهد شد.

دمای اردبیل 25 درجه کاهش یافت

وی با اشاره به کاهش دمای 5 تا 25 درجه ای هوا در اردبیل ابراز داشت: هم اکنون ریزش برف و باران در مناطق مرکزی و جنوبی استان ادامه دارد و ارتفاع برف در ارتفاعات به بیش از 15 سانتیمتر رسیده است.

رانندگان با تجهیزات کامل زمستانی از محورهای استان اردبیل تردد کنند





اداره کل راه و ترابری استان اردبیل نیز با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی از رانندگان و مسافران خواست که با رعایت نکات ایمنی در گذر از جاده های مواصلاتی این استان پوشاک گرم و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و ضمن همکاری با ماموران راهداری و پلیس راه با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند.