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۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

نیم متر برف آمد/

بازگشت زمستان به اردبیل/ مسافران با تجهیزات کامل به اردبیل بروند

بازگشت زمستان به اردبیل/ مسافران با تجهیزات کامل به اردبیل بروند

اردبیل - خبرگزاری مهر: ریزش برف و باران همراه با برودت هوا در روزهای پایانی سال جاری بخش وسیعی از استان اردبیل را فرا گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بارش برف که از ظهر پنج شنبه در مناطق سردسیری و برخی از شهرستانهای استان آغاز شده بود تا لحظه ارسال خبر در صبح امروزبا شدت ادامه داشته و رفته رفته نیز بر شدت آن افزوده می شود.

در حال حاضر ریزش برف توام با وزش باد سرد همراه شده و با ایجاد کولاک موجب سردی شدید هوای اردبیل و سایر شهرهای استان شده و در آخرین روزهای اسقندماه، چهره زمستانی به اردبیل بخشیده است.

بارش برف و باران و برودت هوا به دنبال ورود سامانه پر فشار و بارش زا از شمالغرب به کشورمان همراه بوده و هم اکنون برف سطح خیابانها و محورهای مواصلاتی اردبیل را بطور نسبی سفید پوش کرده است.

هم اکنون ریزش برف در شهرستان اردبیل از شدت بیشتری برخوردار است و در اکثر جاده های مواصلاتی و گردنه های سخت گذر و برف گیر استان ریزش رگباری و پراکنده برف گزارش شده و ساکنان منطقه را به استفاده از لباسهای ضخیم و وسایل گرامایشی مجبور کرده است.
 
بعد از دو روز هوای گرم و غبارآلود اردبیل زمستانی شد

پدیده برف و باران و برودت هوا در حالی رخ می دهد که در چند روز گذشته ساکنان این استان با پدیده وزش هوای گرم و تندباد غیر طبیعی توام با گرد و غبار با سرعت 133 کیلومتر در ساعت مواجه بودند، اما از شامگاه دیروز با قطع وزش باد و تندیاد دمای هوا در این استان و بویژه در شهرستان اردبیل بیش از 25 درجه کاهش یافت.

با افزایش سرعت تندباد و طوفان و نیز تداوم آن طی دو روز شهروندان اردبیلی شاهد بارش شدید خاک و سنگ ریزه از آسمان بوده و همین امر تردد در شهر و زندگی عادی مردم را به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار داده بود.
 

 
 
تند باد دو رور گذشته علاوه بر مغازه ها و اماکن مسکونی، شکستگی درختان سطح شهر، قطع برق، تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی و رانندگی، چراغهای روشنایی معابر عمومی و ... به چندین دستگاه خودرو نیز خسارات زیادی وارد آورد.

بارش برف تداوم دارد
 
مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بارش برف و باران در طی دو روز آینده در قسمت عمده‌ای از نواحی استان خبر داد و اظهار داشت: با ورود سامانه بارش‌زا و ناپایدار از سمت شمال غرب به کشورمان از اواخر روز چهارشنبه بارش برف، باران و هوای مه آلود استان را فرا گرفته است.
 
رسول همتی با بیان اینکه این شرایط تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: این پدیده تا روز پایانی سال ادامه خواهد داشت و موجب ریزش برف در نقاط سردسیر و باران در نقاط گرمسیر استان خواهد شد.
 
دمای اردبیل 25 درجه کاهش یافت
 
وی با اشاره به کاهش دمای 5 تا 25 درجه ای هوا در اردبیل ابراز داشت: هم اکنون ریزش برف و باران در مناطق مرکزی و جنوبی استان ادامه دارد و ارتفاع برف در ارتفاعات به بیش از 15 سانتیمتر رسیده است.
 
رانندگان با تجهیزات کامل زمستانی از محورهای استان اردبیل تردد کنند

اداره کل راه و ترابری استان اردبیل نیز با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی از رانندگان و مسافران خواست که با رعایت نکات ایمنی در گذر از جاده های مواصلاتی این استان پوشاک گرم و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و ضمن همکاری با ماموران راهداری و پلیس راه با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند.
کد مطلب 1053708

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