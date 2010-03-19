صدرنشین لیگ برتر با جام حذفی وداع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر پنجشنبه در ورزشگاه یادگار قم برگزار شد تیم فوتبال صبای قم با تنها گل دقیقه 30 محسن بیاتی نیا برابر سپاهان به پیروزی رسید و موفق شد خود را به جمع چهار تیم برتر این مسابقات برساند.

تیم فوتبال سپاهان نیز که عنوان صدرنشینی لیگ برتر را با خود یدک می کشد و بالاترین شانس برای قهرمانی در نهمین دوره این رقابتها را دارد با حذف از مسابقات جام حذفی حالا تمرکزش را روی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر خواهد گذاشت.

در دیگر دیدار روز پنجشنبه پرسپولیس با نتیجه 2 بر 1 پتروشیمی تبریز را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.