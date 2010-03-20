برگزاری تورهای گردشگری یک روزه و رایگان ورامین گردی در ایام نوروز

محمد راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: در راستای غنی سازی اوفات فراغت و آشنایی بیشتر شهروندان و مسافران نوروزی با جاذبه های گردشگری طبیعی و آثار تاریخی و مذهبی شهرستان ورامین، تورهای گردشگری ورامین گردی در ایام نوروز برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و مسافران نوروزی از تورهای ورامین گردی که توسط این شهرداری از سال های گذشته تاکنون در حال برگزاری است در سال 89 نیز این تورها با ویژگی های جدید برنامه ریزی شده و در ایام نوروز برگزار می شود.

راشدی افزود: این تورها رایگان بوده و در مجموع بیش از 20 جاذبه گردشگری طبیعی و آثار تاریخی و مذهبی شامل مسجد جامع، برج علاء الدوله، چند امامزاده، چند کاروانسرا، آب انبار، جاده درختی، حمام، یخچال طبیعی و... پیش بینی شده که شهروندان علاقه مند و مسافران نوروزی طی تورهای جداگانه ای از این جاذبه ها و آثار بازدید خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین در پایان تاکید کرد: شهروندان و مسافران جهت شرکت در تورهای گردشگری، حتما از قبل به ستاد فرهنگی و نوروزی شهرداری واقع در ورامین، میدان علامه قطب الدین رازی، مجتمع فرهنگی سردار شهید مهتدی جعفری، طبقه سوم، امور اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود و همراهان اقدام کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4229945-0291 تماس حاصل نمایند.

شهرستان ورامین قدمتی بیش از هفت هزار سال داشته و 214 اثر تاریخی ثبت شده در این شهرستان وجود دارد که 81 اثر تاریخی، جزو آثار ملی ایران محسوب می شوند.