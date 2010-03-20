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۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

بهرامی خبر داد:

انجام 236 عملیات اورژانسی در مازندران

انجام 236 عملیات اورژانسی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 236 عملیات اورژانسی در مازندران انجام گرفت.

سبحان بهرامی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد عملیات، 90 مورد مربوط به تصادفات و 146 مورد نیز به عملیات اورژانسی غیر تصادفی بوده است.

وی به بازدیدهای بهداشتی اکیپهای سیار اشاره و تصریح کرد: طی روز گذشته 237 بازدید از امکان بهداشتی استان صورت گرفته و 215 کیلوگرم مواد فاسد نیز منهدم شده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی مازندران از راه اندازی اکیپ های اورژانس، ایستگاه سلامت و مرکز پیام خبر داد و گفت: 71 اکیپ مراکز اورژانس، 9 ایستگاه سلامت و 6 مرکز پیام آماده ارائه خدمات به مسافرین نوروزی هستند.
 
وی افزود: طی روز گذشته حدود 170 پذیرش تصادفی در مراکز درمانی استان صورت گرفته که بخشی از آن توسط کادر مراکز اورژانس استان مازندران انجام شده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تصادفات سنگین در محورهای استان اضافه کرد: سه مورد تصادف سنگین در راه های مازندران شده که متاسفانه منجر به فوت دو نفر از هموطنان ما گردیده است.

وی ادامه داد: این تصادفات در جاده نکا به بهشهر با 7 مصدوم، جاده کیاسر با پنج مصدوم و همچنین در جاده هراز با پنج مصدوم که دو نفر آنها فوت کردند.
کد مطلب 1054036

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